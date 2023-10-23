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Gram Altın Grafiği: ABD’açığı beklenenden olumlu geldi

23.10.2023 09:45 | Son Güncelleme:
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ABD Federal Hükümeti, son mali yılını Eylül ayında noktaladı ve beklenenin altında bir açıkla karşılaştı. Bu dönemde birçok kişi, açığın 2 trilyon doları aşabileceğini düşünüyordu, ancak ABD'nin gerçekleşen açığı 1.695 trilyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki mali yıla göre yaklaşık 320 milyar dolarlık bir artışı temsil ediyor ve %23.2'lik bir artış anlamına geliyor.

Gram Altın Grafiği: ABD’açığı beklenenden olumlu geldi

Bu bütçe raporu, Başkan Biden'ın Kongre'den "milli güvenlik öncelikleri" için 105 milyar dolar tahsis etme çağrısını yaptığı aynı haftada sunuldu.

ABD Hazine Bakanlığı, federal hükümetin mali yılını Eylül ayında yaklaşık 1.7 trilyon dolarlık bir açıkla noktaladığını resmi olarak açıkladı.

Açığın büyüklüğü, geçen yıla göre gelirlerin 457 milyar dolar azalmasına ve giderlerin sadece 137 milyar dolar düşmesine rağmen ortaya çıktı. Toplam harcamalar yılı 6.134 trilyon dolarla tamamladı.

Bu bütçe açığı, zaten çarpıcı olan ABD'nin 33.6 trilyon dolarlık borcuna eklenerek geldi ve bu rakam bu haftanın başlarında 33.6 trilyon dolar olarak kaydedildi. Açık seviyesi, Yüksek Mahkeme'nin Başkan Joe Biden'ın öğrenci borcu milyarlarca doları silme girişimini iptal etmesiyle biraz hafifledi.

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Grafik TradingView’den

Altın fiyatları grafik olarak dikkatle bakıldığında kar mum silsilesinin ardından oluşan zayıf zirveden sonra 1740 TL seviyesi önem kazanabilir. RSI 80’lerin üzerinde momentum sağladı ve düzeltme bekleniyor.

Pozitif süpertrend indikatörü sinyalleri risk iştahı sonrası 1800’lere yükselmişti. Bundan sonrası için ilk destek olarak Fibonacci 1740 TL sonra 1680 TL sonra da 1560 önem taşıyor. Bundan sonra, RSI ve MACD’ın ortalamanın üstünde olması kaydıyla tekrar bir yükseliş görülebilir.

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Son olarak, bu rakam, Covid-19 pandemisinin patlak verdiği ve hükümeti ekonomiye verilen zararı telafi etmeyi amaçlayan bir harcama çılgınlığına sürükleyen 2020'nin ilk çeyreğinden bu yana 10 trilyon doların üzerinde artmıştır. Geçen yılki hükümet harcamalarının içinde, birikmiş borç üzerindeki net faize 659 milyar dolar harcandı, bu rakam 2022 mali yılındaki 475 milyar dolardan arttı. Yani hükümet, ekonomik toparlanma çabaları için daha fazla borçlanma ve faiz ödemesi yapma ihtiyacı duydu. Daha fazla borç yükü, enflasyon ihtimali, sınırlı ekonomik büyüme ve daha çok faiz harcamaları demektir. Bu da faiz lobisinin daha çok bastıracağı anlamına gelmektedir.

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