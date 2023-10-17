Gram altın grafiği: Çin’in TÜFE’si düşüşte

Çin'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri oldukça dikkat çekici. Eylül ayında, beklentiler %0,2'lik yıllık artış öngörüyordu, ancak TÜFE'de beklenmedik bir sürpriz yaşandı ve yıllık bazda %0,1'e geriledi. TÜFE düşerse genellikle enflasyon düşer.

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise Eylül ayında %2,4'lük bir düşüş öngörülmesine karşın %2,5 olarak gerçekleşti. Dış Ticaret verileri de gözden kaçmıyor; Eylül ayında 77.7 milyar dolarlık bir ticaret fazlası kaydedildi, ancak ihracat ve ithalat yıllık bazda %6,2'lik bir azalış yaşadı.

https://www.tradingview.com/x/lwVBoyXM/

Grafik TradingView’den

XAUTRYG Gram altın, 1720 TL direncini geçti ve oldukça güzel bir ivme kazanıyor gibi görünüyor.

Hacim profili 1650 TL noktasında bir güç dengesinin aşıldığını ve daha çok momentum gerektiğini belirtiyor.

Grafiğe baktığınızda, MACD 1820 gibi yüksek seviyelere ulaşmasının önemli olduğunu görebilirsiniz.

Supertrend, al sinyalne 1600 seviyesinden verdiği destek sinyallerini yeniliyor. Ancak, 1910 seviyesi sonrası 2000 TL direnci kırılabilir.

TradingView platformu, XAUUSD grafiklerine uygulanabilen gelişmiş grafik araçları ve geniş bir teknik gösterge yelpazesi sunuyor. Bu araçlar, detaylı teknik analizler yapmanıza ve olası ticaret fırsatlarını belirlemenize yardımcı olur.

Ayrıca, TradingView'ın Ekonomik Takvimi sayesinde önemli piyasa katalizörlerinden haberdar olabilirsiniz. Bu, potansiyel piyasa hareketlerini tahmin etmenizi ve ticaret stratejilerinizi buna göre ayarlamanızı sağlar. Platformun sunduğu bu özellik, tüccarların işlemlerini önemli ekonomik olaylarla uyumlu hale getirerek ortaya çıkan fırsatları değerlendirmelerine yardımcı olur.

Sonuç olarak, Amerika'da vadeli işlemlerde ise bir miktar istikrar gözleniyor. Bugün ABD'de ithalat ve ihracat verileri yakından takip edilecek. Uzmanlar, Eylül ayı verilerinin aylık bazda %0,6 ve %0,5 artış göstereceğini öngörüyorlar. Ayrıca, Cuma günü Michigan Tüketici Güveni Ekim ayı öncü verisinin aylık bazda 0,6 puan düşüşle 67,5 seviyesine gerilemesini bekliyorlar. Euro Bölgesi'nde ise sanayi üretimi verileri izlenmeye devam ediyor. Unutmayın ki Temmuz ayı verilerinde aylık ve yıllık bazda %1,1 ve %2,1'lik düşüşler görülmüştü. Tüm bu gelişmeler piyasaları heyecanlandırıyor!







