Gram altın için '440 TL olabilir' yorumu!

Gram altın da Dolar/TL ’deki düşüşlerden ve küresel altın fiyatlarındaki düşüşlerden etkilenerek düştü. 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi geçen hafta 25 baz puana yakın yükselişle yüzde 1,60’ı test ettikten yüzde 1,40 civarında dengelenmişti. Tahvil faizinin haftaya yatay bir seyirle başlamasıyla beraber altın fiyatları da haftaya yükselişle başlayarak ons başına 1.760 dolara kadar ulaşmıştı.

ALTINDA OLUMLU BİR GELİŞME YOK

ABD Hazine tahvili faizinde pazartesi günü yaşanan 5 baz puanlık yükseliş sonrasında altın fiyatları da sert bir düşüş ile 1.710 dolar civarına geriledi, gram altın ise neredeyse 15 TL değer kaybetti. Stratejist Tunç Şatıroğlu sosyal medyadan paylaştığı güncel altın grafiğinde, "Altın için henüz olumlu bir gelişme yok. 1711'de destek bulamazsa 1682'ye devam edebilir." yorumunda bulundu. İşte Şatıroğlu'nun altın grafiği;

GRAM ALTIN 431 TL OLABİLİR

Meksa Yatırım güncel altın analizinde,

"Gram Altın, ons ve USDTRY tarafındaki aşağı tepki sebebiyle 411 desteği altında kalarak 406 ve 400 desteklerimize ulaştı ve yeniden alıcılar sahneye çıktı. Gün içinde 400 oldukça kritik bir destek, 411 ise yukarı hareketin yeniden hızlanması için, belirleyici bir direnç olarak kullanılabilir.

411 üzerine yeniden çıkabilirse 424 427 ve 431 ilk hedefler olarak kullanılabilir.

Ancak 411 altında tutunması durumunda yeniden 400 393 ve 388 e doğru gerileme gözleyebiliriz." denildi.