FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Gram altın için '440 TL olabilir' yorumu!

Gram altın için '440 TL olabilir' yorumu!

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.03.2021 15:02 | Son Güncelleme

Altın fiyatları, güçlenen dolar ve yükselen ABD Hazine tahvili faizi birlikte son 4 yılın kötü ayını geçtiğimiz şubatta geçirdi. Gram altın fiyatları bugün küresel altın fiyatları ve tahvil faizlerinden dolayı düşüşe geçerken uzmanlardan 'yükselebilir' yorumu geldi.

Gram altın da Dolar/TL ’deki düşüşlerden ve küresel altın fiyatlarındaki düşüşlerden etkilenerek düştü. 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi geçen hafta 25 baz puana yakın yükselişle yüzde 1,60’ı test ettikten yüzde 1,40 civarında dengelenmişti. Tahvil faizinin haftaya yatay bir seyirle başlamasıyla beraber altın fiyatları da haftaya yükselişle başlayarak ons başına 1.760 dolara kadar ulaşmıştı.

ALTINDA OLUMLU BİR GELİŞME YOK

ABD Hazine tahvili faizinde pazartesi günü yaşanan 5 baz puanlık yükseliş sonrasında altın fiyatları da sert bir düşüş ile 1.710 dolar civarına geriledi, gram altın ise neredeyse 15 TL değer kaybetti. Stratejist Tunç Şatıroğlu sosyal medyadan paylaştığı güncel altın grafiğinde, "Altın için henüz olumlu bir gelişme yok. 1711'de destek bulamazsa 1682'ye devam edebilir." yorumunda bulundu. İşte Şatıroğlu'nun altın grafiği;

altın yorumları tunç şatıroğu

GRAM ALTIN 431 TL OLABİLİR

Meksa Yatırım güncel altın analizinde,

"Gram Altın, ons ve USDTRY tarafındaki aşağı tepki sebebiyle 411 desteği altında kalarak 406 ve 400 desteklerimize ulaştı ve yeniden alıcılar sahneye çıktı. Gün içinde 400 oldukça kritik bir destek, 411 ise yukarı hareketin yeniden hızlanması için, belirleyici bir direnç olarak kullanılabilir.
411 üzerine yeniden çıkabilirse 424 427 ve 431 ilk hedefler olarak kullanılabilir.
Ancak 411 altında tutunması durumunda yeniden 400 393 ve 388 e doğru gerileme gözleyebiliriz." denildi.

GRAM ALTIN 416,91 SEVİYESİNİ AŞARSA 440,33 DİRENCİNİ TAKİP EDİYORUZ

Dinamik Menkul'un hazırladığı altın bülteninde,

"Kurlardaki tepki alımlarının etkisiyle güne alıcılı başlayan Gram
Altın, 416,91 direnç seviyesi altında işlem görmeye başladı. Ancak bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışına devam etmesi durumunda satış baskısı tekrar gündeme gelebilir. Bu durumda ilk destek seviyesi
395,16 olacaktır. Aksi halde, 416,91 seviyesini aşması durumunda ise
440,33 direncini takip ediyor olacağız.

Destek: 395,16 - 362,36 - 340,95

Direnç: 416,91 - 440,33 - 450,19 " denildi.

Altın yükselişe mi geçecek?Altın yükselişe mi geçecek?

ONS ALTINDA SATICILI GÖRÜNÜM DEVAM EDEBİLİR

Tacirler Yatırım'ın haber bülteninde yer alan altın analizinde,

"Ons altın bugün Asya seansında düşüşünü daha da hızlandırmış durumda. Gece saatlerinde 1707,40 seviyesine kadar gerileyen altının ons fiyatı bu sabah saatlerinde 1715,23 seviyesinden işlem görüyor.
ABD 10 yıllık tahvil faizi %1,40 civarında seyrederken, dolar endeksi ise 91,22 seviyesinde hareket ediyor. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllıklarındaki yükseliş eğiliminin korunduğunu görüyoruz. Bu da ons altındaki satıcılı görünümün sürdürebileceğinin sinyalini veriyor." denildi.

SARI BÖLGE ÖNEMİNİ KORUYOR

Stratejist / Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk güncel altın grafiğinde yaptığı yorumda gram altın fiyatlarında sarı bölgenin önemini koruduğunu belirtti. İşte Baştürk'ün belirlediği sarı bölge;

gram altın grafiği

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Koronavirüse yakalanmıştı! Ünlü isimden kötü haber Koronavirüse yakalanmıştı! Ünlü isimden kötü haber
TÜİK Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer oldu!TÜİK Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer oldu!
BSMV Nedir? BSMV Oranı Ne Demek?BSMV Nedir? BSMV Oranı Ne Demek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Risk haritasında Uşak ve Adıyaman dikkat çekti!
Risk haritasında Uşak ve Adıyaman dikkat çekti!
Eski Japonya Başbakanı'ndan Türkiye itirafı: Utanç duyuyorum
Eski Japonya Başbakanı'ndan Türkiye itirafı: Utanç duyuyorum
Bakan duyurdu! 5 Mart'ta hesaplara yatırılacak
Bakan duyurdu! 5 Mart'ta hesaplara yatırılacak
Uzman uyardı: Normalleşmenin ikinci el araç piyasasına etkileri!
Uzman uyardı: Normalleşmenin ikinci el araç piyasasına etkileri!
'Yerli Elon Musk'tan dikkat çekken icat!
'Yerli Elon Musk'tan dikkat çekken icat!
Tüm zamanların en yüksek rakamı!
Tüm zamanların en yüksek rakamı!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Son Dakika: İçişleri'nden flaş hafta sonu kararı
Son Dakika: İçişleri'nden flaş hafta sonu kararı
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Mahalle arasında başladı Avrupa'ya açıldı
Mahalle arasında başladı Avrupa'ya açıldı
Ödeme tarihleri açıklandı
Ödeme tarihleri açıklandı
Gram altında 425 TL tahmini!
Gram altında 425 TL tahmini!
Okuyucu Yorumları 1 yorum
500 olur ne 440 ı ya
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Finans dışı net döviz açığı 157 milyar 570 milyon dolara düştü
Finans dışı net döviz açığı düştü!
TMSF Başkanı'ndan Koza Altın açıklaması: Varlık Fonu'na mı devredilecek?
TMSF Başkanı'ndan Koza Altın açıklaması geldi!
Yeni TÜİK Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer oldu! Sait Erdal Dinçer kimdir?
TÜİK Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer oldu!
Bir şirket daha evden çalışmayı kalıcı hale getirdi
Bir şirket daha evden çalışmayı kalıcı hale getirdi
Son Dakika: Bakan duyurdu, ihracatta tüm zamanların en yüksek rakamı!
Tüm zamanların en yüksek rakamı!
Şubat ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödeme tarihi belli oldu
Bakan duyurdu! 5 Mart'ta hesaplara yatırılacak

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.