Gram altın için '440 TL olabilir' yorumu!

Gram altın da Dolar/TL ’deki düşüşlerden ve küresel altın fiyatlarındaki düşüşlerden etkilenerek düştü. 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi geçen hafta 25 baz puana yakın yükselişle yüzde 1,60’ı test ettikten yüzde 1,40 civarında dengelenmişti. Tahvil faizinin haftaya yatay bir seyirle başlamasıyla beraber altın fiyatları da haftaya yükselişle başlayarak ons başına 1.760 dolara kadar ulaşmıştı.
ABD Hazine tahvili faizinde pazartesi günü yaşanan 5 baz puanlık yükseliş sonrasında altın fiyatları da sert bir düşüş ile 1.710 dolar civarına geriledi, gram altın ise neredeyse 15 TL değer kaybetti. Stratejist Tunç Şatıroğlu sosyal medyadan paylaştığı güncel altın grafiğinde, "Altın için henüz olumlu bir gelişme yok. 1711'de destek bulamazsa 1682'ye devam edebilir." yorumunda bulundu. İşte Şatıroğlu'nun altın grafiği;
Meksa Yatırım güncel altın analizinde,
"Gram Altın, ons ve USDTRY tarafındaki aşağı tepki sebebiyle 411 desteği altında kalarak 406 ve 400 desteklerimize ulaştı ve yeniden alıcılar sahneye çıktı. Gün içinde 400 oldukça kritik bir destek, 411 ise yukarı hareketin yeniden hızlanması için, belirleyici bir direnç olarak kullanılabilir.
411 üzerine yeniden çıkabilirse 424 427 ve 431 ilk hedefler olarak kullanılabilir.
Ancak 411 altında tutunması durumunda yeniden 400 393 ve 388 e doğru gerileme gözleyebiliriz." denildi.
Dinamik Menkul'un hazırladığı altın bülteninde,
"Kurlardaki tepki alımlarının etkisiyle güne alıcılı başlayan Gram
Altın, 416,91 direnç seviyesi altında işlem görmeye başladı. Ancak bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışına devam etmesi durumunda satış baskısı tekrar gündeme gelebilir. Bu durumda ilk destek seviyesi
395,16 olacaktır. Aksi halde, 416,91 seviyesini aşması durumunda ise
440,33 direncini takip ediyor olacağız.
Destek: 395,16 - 362,36 - 340,95
Direnç: 416,91 - 440,33 - 450,19 " denildi.
Tacirler Yatırım'ın haber bülteninde yer alan altın analizinde,
"Ons altın bugün Asya seansında düşüşünü daha da hızlandırmış durumda. Gece saatlerinde 1707,40 seviyesine kadar gerileyen altının ons fiyatı bu sabah saatlerinde 1715,23 seviyesinden işlem görüyor.
ABD 10 yıllık tahvil faizi %1,40 civarında seyrederken, dolar endeksi ise 91,22 seviyesinde hareket ediyor. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllıklarındaki yükseliş eğiliminin korunduğunu görüyoruz. Bu da ons altındaki satıcılı görünümün sürdürebileceğinin sinyalini veriyor." denildi.
Stratejist / Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk güncel altın grafiğinde yaptığı yorumda gram altın fiyatlarında sarı bölgenin önemini koruduğunu belirtti. İşte Baştürk'ün belirlediği sarı bölge;
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