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Gram altın için iki kurumdan peş peşe tahmin! Düşecek mi, yükselecek mi? O soruya çok net yanıt...

22.02.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gram altın fiyatları 1.185 liralık rekorundan oldukça uzaklaşmış durumda. Şimdi ise piyasada tüm gözler bu akşam saat 22.00’de açıklanacak olan Fed toplantı tutanaklarına çevrildi. Uzmanlar bugünden itibaren Fed’in sözlü yönlendirmelerine başlaycağını açıklarken, gram altın fiyatları tahminleri peş peşe geldi. Uzmanlara göre 1.135 liranın altında kalan altın gram fiyatları için o seviyelerin görülmesi olası. İşte detaylar…

Gram altın için iki kurumdan peş peşe tahmin! Düşecek mi, yükselecek mi? O soruya çok net yanıt...

ABD’nin attığı adımlar dolar tarafındaki güçlü yapıyı korurken, altın tarafındaki toparlanma mücadelesi devam ediyor. Bu kapsamda dolar endeksi 104 seviyesinin üzerinde bulunurken, altın fiyatları ABD Merkez Bankası Fed’in Şubat ayı toplantı tutanakları öncesinde 6 haftanın en düşük seviyelerine yakın işlem görüyor. Ons altın bugün 1844 dolardan değerlenirken, gram altın fiyatı 1.116 TL’den satışa sunuluyor.

‘FED BUGÜNDEN İTİBAREN BAŞLIYOR’

Bugün açıklanacak Fed tutanaklarında gelecek dönem politikalara ilişkin belirsizliklerin sınırlı da olsa giderilmesi beklenirken, şahin dilin korunması ve en az iki faiz artışına daha işaret edileceği öngörülüyor. Analistler, bugünden itibaren Fed yetkililerinin de sözle yönlendirmelere başlayacağını kaydederek, ABD'de büyük perakende şirketleri Walmart ve Home Depot'nun yarın açıklayacağı finansal sonuçlarının da piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi.

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GRAM ALTIN FİYATI TAHMİNİ

1.185 TL rekorunun ardından düşüşe geçen gram altın fiyatları için yatırımcılar önümüzdeki günlerde yönün ne olacağına ilişkin soruya yanıt ararken 2 kurumdan Mynet’e özel peş peşe açıklamalar geldi. Gram altın için kritik seviyeleri tek tek açıkladılar.

ALTINDA O SEVİYELER GÜNDEMDE

“Dünyada enflasyon ile yapılan mücadelede kullanılan faiz silahı henüz etkisini göstermiş değil. 2023 yılına girerken Merkez Bankalarının faiz artırımlarında yumuşayacakları ve Fed’in şahin duruşuna son vereceği beklentisi oluşmuştu” diyen Ata Yatırım Yurt İçi Piyasalar Direktörü Şükrü Cem Kaya, “Ancak son gelen datalar bu beklenti için erken olduğu anlaşıldı. FED'in mevcut faiz artışlarına devam edeceği ve yüksek faiz politikasının önümüzdeki dönemde devam edeceği beklentisi tüm risk iştahını törpüledi. Bugün açıklanacak FED tutanakları bu yönde beklentiyi güçlendirebilir. Bu nedenle de ons altın fiyatları düşüş trendindeki hareketine devam ediyor. Bu görüntüye bağlı gram altında 1.135 altında kaldığımız sürece sırası ile 1100-1075-1050 seviyeleri gündemde olacaktır” şeklinde değerlendirmede bulundu.

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ALTIN FİYATLARINDA FED BASKISI

Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş ise, gram altın fiyatındaki düşüşün global piyasalarda görülen Fed endişelerinden kaynaklandığını dile getirerek, “Tarım dışı istihdam verisinin oldukça güçlü gelmesi, perakende satışlar verisinin piyasa beklentilerinin üzerinde gelerek halen ekonomik aktivitenin ABD'de yüksek olduğuna işaret etmesi, Fed yerel başkanlarından gelen enflasyon vurgusu ve bu akşam saat 22.00’de açıklanacak olan Fed toplantı tutanaklarına ilişkin şahin beklentilerin altını baskıladığı görüşündeyiz. Tekniksel olarak gram altına baktığımızda ise 1.090 ve 1.075 seviyelerini destek olarak kabul edebiliriz. Burada bir toparlanma yaşamamız halinde 1.150 ve 1.075 seviyeleri kısa vadede hedeflenebilir” diye tahminde bulundu.

ALTIN


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