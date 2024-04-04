Gram altın için Türkiye’de bir ilk! Bugün itibarıyla başladı

Altın fiyatları yükselişi ve rekorları ile gündemden düşmezken altın yatırımı yapmak isteyenler için yeni bir uygulama devreye alındı. Altın, Türk Lirasi cinsinden ve gram altın olarak Türkiye’de ilk kez CoinTR’de tarafından listeleniyor. GRAMXAUT (Tehter Gold) ile gram altına yatırım yapma ve alım-satım fırsatı bugün itibarıyla başladı.

Yeni uygulama ile gram altın alım-satımı ile yatırımının 7 gün 24 saat ulaşılır hale getirilmesi hedefleniyor. Uluslararası altın fiyatına dayalı bir emtia tokenı olan GRAMXAUT (Tehter Gold) listelemesi ile yatırımcıların Türk lirası cinsinden gram altın yatırımlarını kolayca yapabilecekleri belirtiliyor.







