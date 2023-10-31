Gram altın için ‘Yılı 2 bin liranın üzerinde kapatır’ dedi: Dünya Bankası'ndan "çifte şok" uyarısı: ‘Tehlikeli sulara itebilir…’

Altının Cuma gününü İsrail-Filistin çatışması kaynaklı haberlerin etkisiyle Mayıs'tan bu yana ilk kez 2 bin doların üzerinde kapanırken yeni haftanın ilk işlem gününde de bu kritik eşiği yeniden geçti. Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e saldırmasından bu yana en çok kazananlardan biri olarak öne çıkan altın bu dönemde yüzde 8'den fazla değer kazandı.

Dün gün içinde 2006 dolara kadar yükselen ons altın gözünü tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2065 dolara dikti. Gram altın tarafında da yükselişine devam eden altında 1.873 TL ile tüm zamanların rekoru kırıldı. Uzmanlar gram altının yılı 2 bin TL'nin üzerinde kapatabileceğini söylüyor.

Öte yandan, piyasalar bu hafta, ABD Merkez Bankası (Fed) da dahil olmak üzere büyük merkez bankalarının faiz kararlarını yakından izleyecek. Piyasalar aynı zamanda Fed'in çarşamba günkü faiz oranı kararı öncesinde ABD Hazine Bakanlığı'nın yeni borçlanma planına da odaklanmış durumda.

Açıklanacak plan, ABD Hazinesi'nin genişleyen bütçe açığını finanse etmek için uzun vadeli tahvil ihraçlarını ne ölçüde artıracağını ortaya koyacak. Şimdiye kadarki ihraçlar, getirilerin küresel mali kriz öncesinden bu yana en yüksek seviyelere yükselmesine neden olmuştu.

DÜNYA BANKASI'NDAN "ÇİFTE ŞOK" UYARISI

Dünya Bankası, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın neden olduğu aksaklıklar üzerine Orta Doğu'daki son çatışmanın tırmanmasının küresel emtia piyasalarında "çifte şoka" neden olabileceği ve emtia piyasalarını "tehlikeli sulara" itebileceği uyarısında bulundu. Dünya Bankası, Emtia Piyasaları Görünüm Raporu'nun Ekim 2023 sayısını "Jeopolitik Risklerin Gölgesinde" başlığıyla yayımladı.

Raporda, Orta Doğu'da yaşanan son çatışmaların, son yıllarda sıra dışı şokların etkileriyle mücadele eden emtia piyasalarında önemli bir belirsizlik yarattığı aktarıldı.

ALTIN FİYATLARI ÇATIŞMALARDAN SONRA YÜZDE 8 ARTTI

Raporda, politika yapıcıların tetikte olmaları gerektiği vurgulanarak başta altın olmak üzere bazı emtiaların görünüme ilişkin uyarılarda bulunduğuna işaret edildi.

Altın fiyatlarının çatışmanın başlangıcından bu yana yaklaşık yüzde 8 arttığı kaydedilen raporda, altın fiyatlarının jeopolitik kaygılarla benzersiz bir ilişkisi olduğu, çatışma ve belirsizlik dönemlerinde bu artışların sıklıkla "yatırımcı güveninin erozyona uğradığına" işaret ettiği ifade edildi. Raporda, çatışmanın artması halinde gelişmekte olan ülkelerdeki politika yapıcıların manşet enflasyondaki olası artışı yönetmek için adımlar atmasının gerekeceği belirtildi.

GRAM ALTIN TÜM ZAMANLARIN ZİRVESİNDE

Jeopolitik risklerin yükselttiği ons altın fiyatları ve dolar TL’de yaşanan yukarı yönlü ivme gram altın fiyatlarına rekor olarak yansıdı. Bu yıl en çok kazandıran yatırım araçlarında başı çeken gram altın yıl başından bu yana yüzde 65’ten fazla değer kazandı. Dün yaşanan yükselişle beraber gram altın fiyatları Kapalıçarşı’da 1.873 TL ile tüm zamanların rekoru kırdı.

“GRAM ALTIN YILI 2 BİN TL’NİN ÜZERİNDE KAPATIR”

Dünya Gazetesi'nde yer alan haberde, jeopolitik risk ve Ortadoğu’daki gerilim ile altın ons fiyatı beş ay aradan sonra 2.000 dolar seviyesinin üzerini test ettiğini söyleyen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, " Gram altın ise 1.873 TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Altın ons fiyatında kısa vade 1.930-2.030 dolar aralığı, gram fiyatında ise 1.780-1.880 TL aralığı takibimizde olacak. Ancak gram altın fiyatında 1.880 TL seviyesi yukarı yönlü kırılırsa yılı 2.000 TL’nin üzerinde tamamlayabilir. 2024 yılında ise 2.500- 2.700 TL aralığı test edilebilir. Altının gram fiyatı kısa vadeli bir gerileme sonrasında yeni rekor ile karşımızda olabilir. Düşüşleri bir alım fırsatı olarak görüyorum. Elinde bulunduranlar satmak için acele etmemeli. Altının ons fiyatı ise 2024 yılında 2.350 dolar seviyesine kadar yükselebilir. 2024 yılında altın ‘altın’ çağını yaşayacak" dedi.

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) 10 yıllık tahvil faiz hedefini yüzde 1,25 - 1,5 aralığına yükselteceğine ilişkin dün gelen haber akışı ile birlikte yen değer kazanırken, dolar endeksinin 106,70 seviyesinden 106 seviyesine doğru geri çekildiği izlendi. Dolar endeksi günü 106,20 seviyesinden düşüşle tamamlarken, gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde pozitif bir seyir ön plana çıktı.

Türk lirasının ise Brezilya realinin ardından en zayıf performans gösteren ikinci gelişen ülke para birimi konumunda yer alarak negatif ayrıştığı ve dolar karşısında yüzde 0,24 değer kaybettiği izlendi. Dolar/TL paritesi günü 28,26 seviyesinden tamamlarken, Türkiye 5 yıllık CDS primi ise gerilemeye devam ederek 412,7 baz puandan 408,9 baz puana indi.

Bu sabah saatlerinde ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,88 seviyesinden işlem görürken, dolar endeksinin ise 106,40 seviyesinde hareket ettiği ve kazançlarını koruduğu izleniyor. Dolar kuru ise 28,26 seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda euro/TL de 29,99 seviyesinde bulunuyor.







