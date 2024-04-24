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Gram altın mı kesme altın mı? ‘Milyonda bir’ diyerek uyardılar! Uzmanlardan dikkat çeken açıklama: ‘Önümüzdeki ay itibarıyla…’

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
24.04.2024 09:24
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Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını talebi seçim öncesinde olağanüstü artmıştı. Kapalıçarşı hatta Darphane altın talebine yetişemeyince yatırımcı kesme altın almaya başlamıştı. Ancak uzmanlar kesme altının suistimale açık olduğunu, bunun yerine sertifikalı altınların tercih edilmesinin daha güvenli olacağını vurguluyor. Ayrıca gram altın fiyatı için tahmin de yapan uzmanlar, “2750 TL seviyelerini ise önümüzdeki haftalarda veya önümüzdeki ay itibarıyla görebiliriz” yorumunu yapıyorlar.

Gram altın mı kesme altın mı? ‘Milyonda bir’ diyerek uyardılar! Uzmanlardan dikkat çeken açıklama: ‘Önümüzdeki ay itibarıyla…’

Seçim öncesi güvenli liman olarak görülen altına talep patlamıştı. Hatta Darphane çift vardiyaya geçip günlük altın üretimini artırmıştı. Vatandaş ise çözümü kesme altında buldu. Bazı kuyumcularda kesme altın satışı oldukça talep görmeye başladı. Ancak uzmanlar kesme altın konusunda yatırımcıları uyardı.

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‘HER TÜRLÜ SUİSTİMALE AÇIK’

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı ve İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği (İMKUSAD) Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, Milliyet’e ‘kesme altın’ ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırımtürk konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Kesme altın bizim 1 kg altının merdaneden geçirdikten sonra levha haline getirip özellikle atölyelere sattığımız altındır. Atölye ne altın aldığını ve nereden aldığını çok iyi bilir. Ancak vatandaş bir kuyumcuya gidip ‘bana kesme altın verin’ dediği zaman o her türlü suistimale açıktır.

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MAĞDUR OLABİLİRSİNİZ

Doğru çalışan muhakkak çok sayıda kuyumcu arkadaşımız var ancak bunu istismar edecek olan kuyumcu arkadaşlar da var. 1 kg gümüşü merdaneden çeker, levha haline getirir, üzerine bir altın yaldız koyar ve size verir. Üzerine 24 ayar diye bile yazabilir. Siz onu başka bir yere götürüp satmak istediğinizde bunu test ettiklerinde altın olmadığı anlaşılır. Siz aldığınız yere geri götürdüğünüzde ‘hayır bu benim verdiğim altın değil’ deyip itiraz edebilirler. Mağduriyetlerin çok olacağı bir işlem şeklidir.

GRAM ALTIN (24)

GRAM ALTIN MI, KESME ALTIN MI?

Artık uluslararası nitelikte Londra Metal Borsası’ndan sertifika almış rafinerilerin ürettiği gram altın varken kesme altın almanın çok doğru olmadığı kanaatindeyim. Londra Metal Borsası’ndan sertifikalı rafinerilerin bastığı 1 gram, 5 gram, 10 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram, yarım kg, 1 kg altın var.

KUYUMCU (20)

DARPHANE’NİN ALTIN ÜRETİMİNDE SORUN YOK

Şu anda Darphane ile ilgili sıkıntıların ortadan kalktığını söyleyebiliriz. Şu anda yeterince altın var. O yüzden kesme altın almak çok doğru değil. Altın almak istiyorsanız Cumhuriyet altını, Darphane’nin ürettiği rafinerilerin ürettiği altından başka bir altın almanız çok doğru olmaz. Bilezik veya takı da alabilirsiniz. Ancak ‘ben kesme altın alacağım daha ucuzmuş’ diye düşündüğünüzde bunun doğru olduğu kanaatinde değilim.

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KESME ALTINDA ‘BELGE’ UYARISI

Evet, kesinlikle belge alınmalıdır. Üzerindeki ayarın gerçekten 24 ayar olup olmadığının test edilmesi lazım. Siz en güvenilir yerden aldığınız kesme altını bozdurmak istediğinizde kuyumcu bunu test etmek ister.

“SERTİFİKALI ALTINDA MAĞDURİYET MİLYONDA BİR”

Poşetli, üzerinde sertifikası olan, kimin ürettiği belli olan gram altınlar var. 1 gram alsanız bile onun üzerinde 1 gram 24 ayar olduğu yazılıdır. Bu hem altının içinde yazar hem de poşette yazar. İki yazıyı da karşılaştırmalısınız. Burada mağduriyet belki de milyonda birdir. Ancak kesme altında mağduriyet çok daha fazladır.

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“KAPALIÇARŞI’DA İSTEDİĞİNİZ KADAR ÇEYREK ALTIN BULABİLİRSİNİZ”

Şu anda piyasada altın bulunurluğunda sıkıntı yok. Darphane bizim istediğimiz kadar altın verebiliyor. Kapalıçarşı’da veya kuyumcuda istediğiniz kadar çeyrek altın ve Cumhuriyet altını çeşitlerini bulabilirsiniz.

GRAM ALTIN FİYATI İÇİN YENİ TAHMİN

Fiyat olarak bir miktar düzeltme bekliyorduk. Bu düzeltmenin çok kalıcı olacağı kanaatinde değilim. Şu anda kuyumcularda gram altının fiyatı 2580 TL civarında. Bir düzeltme olacaktır. Ancak ben gram altının 2500 TL altına çok gerileceğini düşünmüyorum. 2750 TL seviyelerini ise önümüzdeki haftalarda veya önümüzdeki ay itibarıyla görebiliriz.”

GRAM ALTIN (59)

24 NİSAN ÇARŞAMBA ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

  • Ons altın: 2.327 Dolar
  • Gram altın: 2.481 TL
  • Çeyrek altın: 4.253 TL
  • Cumhuriyet altını: 17.251 TL
  • 22 ayar bileziğin gramı: 2.481 TL


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