Gram altın mı kesme altın mı? ‘Milyonda bir’ diyerek uyardılar! Uzmanlardan dikkat çeken açıklama: ‘Önümüzdeki ay itibarıyla…’

Seçim öncesi güvenli liman olarak görülen altına talep patlamıştı. Hatta Darphane çift vardiyaya geçip günlük altın üretimini artırmıştı. Vatandaş ise çözümü kesme altında buldu. Bazı kuyumcularda kesme altın satışı oldukça talep görmeye başladı. Ancak uzmanlar kesme altın konusunda yatırımcıları uyardı.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı ve İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği (İMKUSAD) Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, Milliyet’e ‘kesme altın’ ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırımtürk konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
“Kesme altın bizim 1 kg altının merdaneden geçirdikten sonra levha haline getirip özellikle atölyelere sattığımız altındır. Atölye ne altın aldığını ve nereden aldığını çok iyi bilir. Ancak vatandaş bir kuyumcuya gidip ‘bana kesme altın verin’ dediği zaman o her türlü suistimale açıktır.
Doğru çalışan muhakkak çok sayıda kuyumcu arkadaşımız var ancak bunu istismar edecek olan kuyumcu arkadaşlar da var. 1 kg gümüşü merdaneden çeker, levha haline getirir, üzerine bir altın yaldız koyar ve size verir. Üzerine 24 ayar diye bile yazabilir. Siz onu başka bir yere götürüp satmak istediğinizde bunu test ettiklerinde altın olmadığı anlaşılır. Siz aldığınız yere geri götürdüğünüzde ‘hayır bu benim verdiğim altın değil’ deyip itiraz edebilirler. Mağduriyetlerin çok olacağı bir işlem şeklidir.
Artık uluslararası nitelikte Londra Metal Borsası’ndan sertifika almış rafinerilerin ürettiği gram altın varken kesme altın almanın çok doğru olmadığı kanaatindeyim. Londra Metal Borsası’ndan sertifikalı rafinerilerin bastığı 1 gram, 5 gram, 10 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram, yarım kg, 1 kg altın var.
Şu anda Darphane ile ilgili sıkıntıların ortadan kalktığını söyleyebiliriz. Şu anda yeterince altın var. O yüzden kesme altın almak çok doğru değil. Altın almak istiyorsanız Cumhuriyet altını, Darphane’nin ürettiği rafinerilerin ürettiği altından başka bir altın almanız çok doğru olmaz. Bilezik veya takı da alabilirsiniz. Ancak ‘ben kesme altın alacağım daha ucuzmuş’ diye düşündüğünüzde bunun doğru olduğu kanaatinde değilim.
Evet, kesinlikle belge alınmalıdır. Üzerindeki ayarın gerçekten 24 ayar olup olmadığının test edilmesi lazım. Siz en güvenilir yerden aldığınız kesme altını bozdurmak istediğinizde kuyumcu bunu test etmek ister.
Poşetli, üzerinde sertifikası olan, kimin ürettiği belli olan gram altınlar var. 1 gram alsanız bile onun üzerinde 1 gram 24 ayar olduğu yazılıdır. Bu hem altının içinde yazar hem de poşette yazar. İki yazıyı da karşılaştırmalısınız. Burada mağduriyet belki de milyonda birdir. Ancak kesme altında mağduriyet çok daha fazladır.
Şu anda piyasada altın bulunurluğunda sıkıntı yok. Darphane bizim istediğimiz kadar altın verebiliyor. Kapalıçarşı’da veya kuyumcuda istediğiniz kadar çeyrek altın ve Cumhuriyet altını çeşitlerini bulabilirsiniz.
Fiyat olarak bir miktar düzeltme bekliyorduk. Bu düzeltmenin çok kalıcı olacağı kanaatinde değilim. Şu anda kuyumcularda gram altının fiyatı 2580 TL civarında. Bir düzeltme olacaktır. Ancak ben gram altının 2500 TL altına çok gerileceğini düşünmüyorum. 2750 TL seviyelerini ise önümüzdeki haftalarda veya önümüzdeki ay itibarıyla görebiliriz.”