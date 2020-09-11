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Gram altın ne kadar? 11 Eylül 2020 Cuma Kapalıçarşı canlı altın piyasası! Çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı son durum nedir?

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.09.2020 07:00 | Son Güncelleme

Eylül ayının ikinci haftası altın fiyatları ne olacağı merak ediliyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorularına cevap arayan düğün sahipleri son günlerde altındaki fiyat artışından şikayetçi. Altın fiyatlarında son durum nasıl? 11 Eylül 2020 Cuma anlık güncel altın kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. Uluslararası piyasalarda alınan Fed açıklamaları ile altın fiyatları tekrar hareketlendi. Gram altın güne nasıl başladı? İşte Kapalıçarşı canlı ve anlık altın piyasası!

Gram altın ne kadar? 11 Eylül 2020 Cuma Kapalıçarşı canlı altın piyasası! Çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı son durum nedir?

ABD ve Rusya'nın yaptığı aşı açıklamaları ile altın fiyatları hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Geleneksel olarak her yıl yapılan Jakcson Hole sempozyumunda bu yıl konuşma yapan Fed Başkanı Jerome Powell, ortalama olarak yüzde 2 enflasyon hedefleyeceklerinin duyurusunu yapmıştı. Sempozyumun ardından altın fiyatları hareketlendi. Altın fiyatları ne olacak araştıran yatırımcılar için analistlerden, "altın fiyatları tekrar rekor kırabilir" yorumu geldi. Altının ons fiyatının tekrar hareketlenmesi ile uzmanlardan altın tahminleri araştırmasını yapan vatandaşlar heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekliyor. Düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi sorusu oldu? Fiyatlardan dolayı artık çeyrek altın dahi alamayan vatandaşlar gram altına yöneldi. Altın fiyatlarında son durum nasıl merak edenler için detaylar haberimizde. 11 Eylül 2020 Cuma anlık güncel altın kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. Gram altın güne nasıl başladı? Altın fiyatları yükselir mi? İşte detaylar…

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Bir gram altın ne kadar?

Geçtiğimiz hafta Fed Başkanı'nın Jakcson Hole sempozyumunda enflasyona dair açıklama yapmasının ardından altın fiyatları tekrar hareketlendi. Peki Kapalıçarşı canlı 11 Eylül altın piyasası nasıl?

Gram altının fiyatı güne dikey yönde başlamasının ardından fiyatı 464,61 lira civarında işlem görmeye başlandı. Gram altının önceki kapanış fiyatı 466,17 lira oldu. Gram altın yeni güne yüzde -0.33 düşüşle başladı.

Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın, güne satış fiyatı 464,61 liradan başladı. Gram altının alış fiyatı ise Kapalıçarşı'da 464,51 lira olarak belirlendi.

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Bir çeyrek altın ne kadar? (11 Eylül 2020 Cuma güncel altın fiyatları)

Altın fiyatları bu haftaya ons fiyatındaki ani hareketlilikle başladı. Altının ons fiyatı, 2 bin dolar seviyesinin altında hareketlenerek güne 1.940,02 seviyesinde kaldı. Çeyrek altının önceki kapanış fiyatı 766,40 lira olmuştu. Çeyrek altın yeni güne yüzde -0.35 düşüşle başladı.

Ons fiyatının 2 bin doların altında kalmasıyla bu sabah çeyrek altın satış fiyatı ise 763,70 lirayı gördü. Çeyrek altının alış fiyatı ise 754,20 lira olarak güne başladı. Aşağıda yer alan linkten Kapalıçarşı anlık ve canlı altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.

CANLI ANLIK ALTIN KURU

Altın piyasasındaki diğer hareketlere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

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11 Eylül 2020 Cuma bir Cumhuriyet altını ne kadar?

Bu hafta başı itibari ile altının ons fiyatındaki hareketlilik Cumhuriyet altının da hareketlenmesine neden oldu. Cumhuriyet altını önceki kapanış fiyatı 3.050,30 lira olmuştu. Cumhuriyet altını güne yüzde -0.34 düşüşle başladı.

Bir Cumhuriyet altını satış fiyatı 3.039,90 lira olurken bir Cumhuriyet altını alış fiyatı ise 3.008,00 lira oldu.

Fed Başkanı'nın konuşmasının ardından sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa oranla hareketlenmeye devam ediyor 1.940,02 lira seviyesinde bulunuyor.
Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

Altın fiyatları düşer mi, uzmanların altın yorumu nedir?

Yatırım amacıyla altın almayı tercih eden vatandaşlar altın düşer mi konusunda araştırmalar yaparak bilgi almaya çalışıyor. En değerli madenler arasında yer alan altını en özel günlerinde de hediye olarak kabul eden düğün sahipleri tam tersi araştırmalar yaparak, altın düşer mi sorusunun cevabını arıyor. Yatırımcısının da alıcısının da ayrı ayrı merak etti altın da son durum. Uzmanlar bu dönemde altına yatırım yapılmasını riskli bularak küresel bir salgın krizi olduğunu ve altında yatırım yapmanın çok riskli olduğunu savunuyor. Birçok uzman kısa vadede riskli görülen altın fiyatları uzun vadede kar sağlayacağını iddia ediyor.

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