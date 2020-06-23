Gram altın ne kadar? (23 Haziran 2020 güncel altın fiyatları)

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum nasıl? 23 Haziran 2020 salı anlık güncel altın kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. Gram altın güne nasıl başladı? İşte altın piyasası son durum ve detaylar…

Çeyrek altın ne kadar? (23 Haziran 2020 güncel altın fiyatları)

Çeyrek altın dün yükselişe geçerek 633 lira, gram altın ise 385 lira cumhuriyet altını da 2.607 liradan satılmaya başlanmıştı. Peki 23 Haziran 2020 altının gram fiyatları güne nasıl başladı? Mısır Çarşısı’n da güncel altın kuru ne kadar oldu? İşte bugün altında son durum detayları haberimizde…

Gram altın güne nasıl başladı?

Gram altının fiyatı dün güne yükselişle başlamasının ardından bugün fiyatı 385 lira civarında işlem görmeye başlandı.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişle dengelenen gram altın, günü yatay seyirle 1.752,94 liradan tamamladı.

Yeni güne yatay başlayan altının gram fiyatı, önceki kapanışın hemen üzerinde 385 lira seviyesinde seyrediyor.

Altın fiyatları son durum!

Çeyrek altın dün güne ani yükselişle başlamıştı. Çeyrek altın bugün 633 lira, Cumhuriyet altını da 2.620 liradan satılıyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklamaları sonrası sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre 1.752 dolar seviyesinde bulunuyor.

Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.