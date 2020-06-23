FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Gram altın ne kadar? (23 Haziran 2020 güncel altın fiyatları)

Gram altın ne kadar? (23 Haziran 2020 güncel altın fiyatları)

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.06.2020 07:00 | Son Güncelleme

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum nasıl? 23 Haziran 2020 anlık güncel altın kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. Gram altın güne nasıl başladı? İşte altın piyasası son durum detayları…

Gram altın ne kadar? (23 Haziran 2020 güncel altın fiyatları)

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum nasıl? 23 Haziran 2020 salı anlık güncel altın kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. Gram altın güne nasıl başladı? İşte altın piyasası son durum ve detaylar…

Çeyrek altın ne kadar? (23 Haziran 2020 güncel altın fiyatları)

Çeyrek altın dün yükselişe geçerek 633 lira, gram altın ise 385 lira cumhuriyet altını da 2.607 liradan satılmaya başlanmıştı. Peki 23 Haziran 2020 altının gram fiyatları güne nasıl başladı? Mısır Çarşısı’n da güncel altın kuru ne kadar oldu? İşte bugün altında son durum detayları haberimizde…

Gram altın güne nasıl başladı?

Gram altının fiyatı dün güne yükselişle başlamasının ardından bugün fiyatı 385 lira civarında işlem görmeye başlandı.
Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişle dengelenen gram altın, günü yatay seyirle 1.752,94 liradan tamamladı.
Yeni güne yatay başlayan altının gram fiyatı, önceki kapanışın hemen üzerinde 385 lira seviyesinde seyrediyor.

Altın fiyatları son durum!

Çeyrek altın dün güne ani yükselişle başlamıştı. Çeyrek altın bugün 633 lira, Cumhuriyet altını da 2.620 liradan satılıyor.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklamaları sonrası sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre 1.752 dolar seviyesinde bulunuyor.
Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

Fed'den yapılan açıklamada, bankanın İkincil Piyasa Kurumsal Kredi Tesisi (SMCCF) kapsamında şirket tahvili alacağı kaydedildi.
Bugün Almanya'da ZEW ekonomik görünüm endeksleri, ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının izleneceğini aktaran uzmanlar, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.752 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 385-390 lira bandının izleneceğini bildirdi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uygulama bugün başladı! Belirli illerde maske takmayana 900 TL ceza kesilecekUygulama bugün başladı! Belirli illerde maske takmayana 900 TL ceza kesilecek
Dolar bugün ne kadar oldu?Dolar bugün ne kadar oldu?
Süre 7 Temmuz'a uzatıldıSüre 7 Temmuz'a uzatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

DSÖ'den korkutan açıklama: Vaka sayısı rekor kırdı

DSÖ'den korkutan açıklama: Vaka sayısı rekor kırdı

Kucak kucağa oturan çifti paylaştı! 'Kapalı kapılar ardında...'

Kucak kucağa oturan çifti paylaştı! 'Kapalı kapılar ardında...'

İnternette bu dolandırıcılığa dikkat: Sakın teslim etmeyin!

İnternette bu dolandırıcılığa dikkat: Sakın teslim etmeyin!

Benzin ve motorine zam

Benzin ve motorine zam

'Beklentilerin üzerinde kapatacağız'

'Beklentilerin üzerinde kapatacağız'

Süre 7 Temmuz'a uzatıldı

Süre 7 Temmuz'a uzatıldı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Torba teklif kabul edildi!

Torba teklif kabul edildi!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kıdem tazminatında yeni dönem

Kıdem tazminatında yeni dönem

Bu markalardan uzak durun!

Bu markalardan uzak durun!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hububat ve bakliyat sektöründen 5 ayda 2,9 milyar dolarlık ihracat

Hububat ve bakliyat sektöründen 5 ayda 2,9 milyar dolarlık ihracat

Hububat ve bakliyat sektöründen 5 ayda 2,9 milyar dolarlık ihracat

Hububat ve bakliyat sektöründen 5 ayda 2,9 milyar dolarlık ihracat

Çiftçi proje başvuruları 7 Temmuz’a uzatıldı

Süre 7 Temmuz'a uzatıldı

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam

Benzin ve motorine zam

MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!

MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!

e-İmza' almak isteyenler internet dolandırıcılarına dikkat

İnternette bu dolandırıcılığa dikkat: Sakın teslim etmeyin!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.