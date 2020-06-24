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Gram altın ne kadar? (24 Haziran 2020 güncel altın fiyatları)

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.06.2020 06:53 | Son Güncelleme

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum nasıl? 24 Haziran 2020 anlık güncel altın kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. Gram altın güne nasıl başladı? Çeyrek altın fiyatları nasıl? İşte altın piyasası son durum detayları…

Gram altın ne kadar? (24 Haziran 2020 güncel altın fiyatları)

Altın fiyatları arttıkça düğün yapacak olan vatandaşlar altının anlık fiyatını merak etmeye başladı. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum nasıl? 24 Haziran 2020 çarşamba anlık güncel altın kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. Gram altın güne nasıl başladı? İşte altın piyasası son durum ve detaylar…

Çeyrek altın ne kadar? (24 Haziran 2020 güncel altın fiyatları)

Çeyrek altın dün yükselişe geçerek 633 lira, gram altın ise 385 lira cumhuriyet altını da 2.607 liradan satılmaya başlanmıştı. Peki 24 Haziran 2020 altının gram fiyatları güne nasıl başladı? Mısır Çarşısı’n da güncel altın kuru ne kadar oldu? İşte bugün altında son durum detayları haberimizde…

Gram altın güne nasıl başladı?

Gram altının fiyatı dün güne yükselişle başlamasının ardından bugün fiyatı 389 lira civarında işlem görmeye başlandı. Gram altında yükseliş devam ediyor.
Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişle dengelenen gram altın, günü yatay seyirle 1.767,20 liradan tamamladı.
Yeni güne dikey başlayan altının gram fiyatı, önceki kapanışın hemen üzerinde 389,35 lira seviyesinde seyrediyor.

Altın fiyatları son durum!

Çeyrek altın dün güne ani yükselişle başlamıştı. Çeyrek altın bugün 636 lira, Cumhuriyet altını da bugün düşerek 2.616 liradan satılıyor.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklamaları sonrası sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre 1.768 dolar seviyesinde bulunuyor.
Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

Fed'den yapılan açıklamada, bankanın İkincil Piyasa Kurumsal Kredi Tesisi (SMCCF) kapsamında şirket tahvili alacağı kaydedildi.
Bugün Almanya'da ZEW ekonomik görünüm endeksleri, ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının izleneceğini aktaran uzmanlar, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.768 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 385-390 lira bandının izleneceğini bildirdi.


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