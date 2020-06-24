Gram altın ne kadar? (24 Haziran 2020 güncel altın fiyatları)

Altın fiyatları arttıkça düğün yapacak olan vatandaşlar altının anlık fiyatını merak etmeye başladı. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum nasıl? 24 Haziran 2020 çarşamba anlık güncel altın kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. Gram altın güne nasıl başladı? İşte altın piyasası son durum ve detaylar…

Çeyrek altın ne kadar? (24 Haziran 2020 güncel altın fiyatları)

Çeyrek altın dün yükselişe geçerek 633 lira, gram altın ise 385 lira cumhuriyet altını da 2.607 liradan satılmaya başlanmıştı. Peki 24 Haziran 2020 altının gram fiyatları güne nasıl başladı? Mısır Çarşısı’n da güncel altın kuru ne kadar oldu? İşte bugün altında son durum detayları haberimizde…

Gram altın güne nasıl başladı?

Gram altının fiyatı dün güne yükselişle başlamasının ardından bugün fiyatı 389 lira civarında işlem görmeye başlandı. Gram altında yükseliş devam ediyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişle dengelenen gram altın, günü yatay seyirle 1.767,20 liradan tamamladı.

Yeni güne dikey başlayan altının gram fiyatı, önceki kapanışın hemen üzerinde 389,35 lira seviyesinde seyrediyor.