Gram altın ne kadar? 4 Ocak altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın ne kadar?

Bir süredir hareketliliğin sürdüğü altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaşanan her hareketlilik vatandaşların altın konusunda nasıl bir adım atması noktasında soru işaretleri oluşturuyor. Vatandaşlar altın ihtiyaçları ve yatırım planları dolayısıyla düzenli olarak çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından altının gram fiyatı da dolar kurundaki düşüşe paralel gerilemişti. Şimdi, tedbirler ve aşı gelişmelerinden sonra yeni mutasyon haberleriyle beraber altının güncel durumu hakkında araştırma yapılıyor. Son olarak dolar kurundaki hareketlilik altın fiyatlarına da yansıdı. Ayrıca gram altın ne kadar sorusunun cevabı da merak ediliyor. İşte kapanışta Kapalıçarşı’da altın fiyatları
Birikimlerinin bir bölümünü altın alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu sorusunun cevabını düzenli olarak araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 739 TL’den alınan çeyrek ziynet 744 TL’den satıldı. Dolayısıyla İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta çeyrek altın 744 TL’den işlem gördü. Vatandaşlar tarafından birikimlerini değerlendirme istekleri ve altın ihtiyaçları doğrultusunda çeyrek altının yanı sıra diğer altın fiyatları da merak ediliyor.
İstanbul Kapalıçarşı’da günü 24 ayar külçe altının gramı perşembe günkü kapanışa göre % 1,10 yükseliş ile 459 TL’den tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da 458,80 TL’den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 459 TL’den satıldı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 3.024 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira 3.045 TL’den, 419 TL’den alınan 22 ayar bilezik (gram) 423 TL’den, 2.955 TL’den alınan Lira (Tam) Ziynet 2.975 TL’den, 1.478 TL’den alınan Yarım Ziynet 1.488 TL’den, 458,80 TL'den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 459 TL'den ve 739 TL’den alınan Çeyrek Ziynet 744 TL’den satıldı. Şimdi ise vatandaşlar altın fiyatları artacak mı sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Peki, altın yükselir mi?
Altın piyasasındaki diğer verilere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.
Merakla takip edilen fiyatlarda hareketlilik sürerken vatandaşlar altının yönünün ne olacağını araştırıyor ve altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Elindeki altınlarla ihtiyaçlarını gidermeyi ya da farklı yönde yatırım yapmayı düşünenler ise altın düşer mi sorusunun cevabını merak ediyor. Gözler uzmanlardan gelecek yorumlara çevrildi.
Analistler, Analistler, uluslararası piyasalarda dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi. Ayrıca analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildirdi. Analistler, teknik olarak altının ons fiyatının 1.920 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda sırasıyla 1.940 ve 1.970 doların gündeme gelebileceğini, 1.880 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.
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