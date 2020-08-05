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Gram altın ne kadar? 5 Ağustos 2020 altın piyasası! Çeyrek altın fiyatları son durum nedir? Bir Cumhuriyet altın ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.08.2020 07:10 | Son Güncelleme

Bayramın bitmesiyle birlikte yurt içi piyasalarda hareketlilik başladı. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorularına cevap arayan düğün sahipleri son günlerde altındaki fiyat artışından şikayetçi. Altın fiyatlarında son durum nasıl? 5 Ağustos 2020 çarşamba anlık güncel altın kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. Gram altın güne nasıl başladı? İşte altın fiyatı, altın kurunda son durum!

Gram altın ne kadar? 5 Ağustos 2020 altın piyasası! Çeyrek altın fiyatları son durum nedir? Bir Cumhuriyet altın ne kadar?

Bayram tatilinin bitmesiyle birlikte güncel altın fiyatları araştırılmaya başlandı. Türkiye'de bayramdan dolayı yurt içi piyasalar tatil iken uluslararası piyasalar da hareketlilik devam ediyordu. Düğün genelgesinin yayımlanmasının ardından düğün yapacaklar anlık altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Özellikle yazın yapılan düğünler normalleşme ile birlikte sezonu açmış oldu. Düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi sorusu oldu? Altın fiyatlarında son durum nasıl? 5 Ağustos 2020 çarşamba anlık güncel altın kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. Gram altın güne nasıl başladı? İşte detaylar…

Çeyrek altın ne kadar? (5 Ağustos 2020 güncel altın fiyatları)

Çeyrek altın dün günü yatay seyirle 733,84 lira, gram altın ise dikey seviyede 448,83 lira, cumhuriyet altını da 3.019,00 liradan satılmaya başlanmıştı. Peki 5 Ağustos 2020 çeyrek altının fiyatları güne nasıl başladı? Mısır Çarşısı’nda güncel altın kuru ne kadar oldu? İşte bugün altında son durum detayları haberimizde…

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.

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Gram altın güne nasıl başladı?

Gram altının fiyatı güne yatay yönde başlamasının ardından fiyatı 449,96 lira civarında işlem görmeye başlandı.
Altının ons fiyatındaki yükselişle karşın dolar kurundaki yükselişle dengelenen gram altın, günü 449,96 liradan tamamladı.

Geçtiğimiz günlerde rekor seviyelere ulaşan altının ons fiyatı, 2.013,07 lira seviyesine ulaşarak rekor tazeledi. Ons fiyatının yükselmesiyle de gram altın 449,96 lirayı, çeyrek altın ise 735,68 lirayı gördü.

5 Ağustos 2020 Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı ise dikey seyirle 735,68 lira, Cumhuriyet altını da dikey yönde güne başladı ve 3.027,00 liradan satılıyor.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklamaları sonrası sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa yükselişle 2.013,07 lira seviyesinde bulunuyor.
Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?

Yatırım amacıyla altın almayı tercih eden vatandaşlar altın düşer mi konusunda araştırmalar yaparak bilgi almaya çalışıyor. En değerli madenler arasında yer alan altını en özel günlerinde de hediye olarak kabul eden düğün sahipleri tam tersi araştırmalar yaparak, altın yükselir mi sorusunun cevabını arıyor. Yatırımcısının da alıcısının da ayrı ayrı merak etti altın da son durum.

CANLI ANLIK ALTIN KURU

Altın piyasasındaki diğer hareketlere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

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