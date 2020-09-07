Gram altın ne kadar? 7 Eylül 2020 Pazartesi Kapalıçarşı canlı ve anlık altın piyasası! Çeyrek altın fiyatı son durum nedir?

ABD ve Rusya'nın yaptığı aşı açıklamaları ile altın fiyatları hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Geleneksel olarak her yıl yapılan Jakcson Hole sempozyumunda bu yıl konuşma yapan Fed Başkanı Jerome Powell, ortalama olarak yüzde 2 enflasyon hedefleyeceklerinin duyurusunu yapmıştı. Sempozyumun ardından altın fiyatları hareketlendi. Altın fiyatları ne olacak araştıran yatırımcılar için analistlerden, "altın fiyatları tekrar rekor kırabilir" yorumu geldi. Altının ons fiyatının tekrar hareketlenmesi ile uzmanlardan altın tahminleri araştırmasını yapan vatandaşlar heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekliyor. Düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi sorusu oldu? Fiyatlardan dolayı artık çeyrek altın dahi alamayan vatandaşlar gram altına yöneldi. Altın fiyatlarında son durum nasıl merak edenler için detaylar haberimizde. 7 Eylül 2020 Pazartesi anlık güncel altın kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. Gram altın güne nasıl başladı? Altın fiyatları yükselir mi? İşte detaylar…

ALTINDAN ALINAN DEVLET HAKKI ARTTI! Bir gram altın ne kadar? Geçtiğimiz hafta Fed Başkanı'nın Jakcson Hole sempozyumunda enflasyona dair açıklama yapmasının ardından altın fiyatları tekrar hareketlendi. Peki Kapalıçarşı 7 Eylül 2020 Pazartesi altın piyasası nasıl? Gram altının fiyatı güne dikey yönde başlamasının ardından fiyatı 462,91 lira civarında işlem görmeye başlandı. Gram altının önceki kapanış fiyatı 462,32 lira oldu. Gram altın yeni güne yüzde 0.13 artışla başladı. Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın, güne satış fiyatı 462,91 liradan başladı. Gram altının alış fiyatı ise Kapalıçarşı'da 462,80 lira olarak belirlendi. ALTIN FİYATLARINDA "TSUNAMİYE HAZIRLANIN" YORUMU Bir çeyrek altın ne kadar? (7 Eylül 2020 Pazartesi güncel altın fiyatları) Altın fiyatları bu haftaya ons fiyatındaki ani hareketlilikle başladı. Altının ons fiyatı, 2 bin dolar seviyesinin altında hareketlenerek güne 1.936,90 seviyesinde kaldı. Çeyrek altının önceki kapanış fiyatı 759,50 lira olmuştu. Çeyrek altın yeni güne yüzde 0.37 artışla başladı. Ons fiyatının 2 bin doların altında kalmasıyla bu sabah çeyrek altın satış fiyatı ise 762,30 lirayı gördü. Çeyrek altının alış fiyatı ise 752,50 lira olarak güne başladı. Aşağıda yer alan linkten Kapalıçarşı anlık ve canlı altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz.