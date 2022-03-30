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Gram altın ne kadar? Gram altın 30 Mart 2022 Çarşamba günü kaç TL?

30.03.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gram altın günün en çok arama yapılan konularından birisi oldu. Altın her daim yatırımcısının yüzünü güldürmüştür. Yastık edilen altınlar şimdiler de çok değerlendi. Altın son zamanlarda inişli çıkışlı bir ruh hali içindeydi. Vatandaşlar artık altın fiyatlarını anbean takip etmeye başladı. 30 Mart 2022 Çarşamba günü en güncel altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 30 Mart 2022 Çarşamba gram altın fiyatları!

Gram altın ne kadar? Gram altın 30 Mart 2022 Çarşamba günü kaç TL?

Gram altın fiyatları 30 Mart 2022 Çarşamba akşam saatlerinde bile en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar, altın fiyatlarında yaşanan her hareketi öğrenmek istiyor. 30 Mart 2022 Çarşamba günü yani bugün gram altın fiyatlarındaki son değişiklikler altın sahiplerinin yada altın almayı düşünenlerin gündeminde yer alıyor. Gram altın fiyatlarındaki son durumu sizler için haberimizde yer verdik.

30 MART 2022 ÇARŞAMBA GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın ne kadar? Gram altın 30 Mart 2022 Çarşamba günü kaç TL?

Gram altın alış fiyatı: 911,34 TL

Gram altın satış fiyat: 911,51 TL

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.484,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.498,00 TL

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.919,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.964,00 TL

22 AYAR BİLEZİK 30 MART 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ NE KADAR?

30 Mart 2022 Çarşamba günü 22 ayar bilezik alış fiyatı; 827,85 TL satış fiyatı da; 833,67 TL'den satılmaktadır.

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gram altın çeyrek altın
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