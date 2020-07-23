Gram altın ne kadar oldu? (23 Temmuz 2020 anlık ve güncel altın fiyatları)

Piyasalardaki bol likidite ve güven liman arayışının desteklediği altın fiyatlarında yükseliş trendi devam ediyor.
Hafta başından bu yana tarihi zirvesini yenileyen altının gram fiyatı, yeni günde 411 lira seviyelerine kadar çıktı.
Bankacılara göre haftanın kalanında piyasalarda Merkez Bankası’nın (TCMB) 23 Temmuz Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı ve kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin cuma günü yıllık derecelendirme takvimine yönelik olası not güncellemesi izlenecek.
Analistler, küresel merkez bankalarının yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının finansal etkilerini azaltmak için genişleyici para politikası tutumlarına devam etmelerinin altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 395-405 lira bandının izleneceğini söyledi.
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