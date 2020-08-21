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Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.08.2020 11:24 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 452,5 liradan işlem görüyor. Bugün yurt içinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının yatırımcıların odağında olacağını kaydeden analistler, öte yandan piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin de takip edileceğini bildirdi.

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 1 artışla 456,9 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 altında 452,5 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 740 lira, Cumhuriyet altını da 3.022 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.942 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilimin azalacağına ilişkin beklentilerle artan risk iştahının, altının ons fiyatını aşağı yönlü baskıladığını söyledi.

Bugün yurt içinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının yatırımcıların odağında olacağını kaydeden analistler, öte yandan piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin de takip edileceğini bildirdi.

Analistler, bugünün veri gündeminde ise ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat, hizmet ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek konumunda olduğunu vurguladı.


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