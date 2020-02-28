FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.02.2020 10:40 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 328,1 liradan alıcı buluyor.Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Çin dışında da hızla artması ve ekonomide neden olacağı hasar beklentilerinin yükselmesinin yanı sıra Suriye'ye ilişkin haber akışının altın fiyatları üzerinde belirleyici olacağını ifade etti. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 533 lira ve Cumhuriyet altını 2.186 liradan işlem görüyor

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 327,9 liradan tamamladı.

Bugüne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 328,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 533 lira, Cumhuriyet altını da 2.186 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında yüzde 1.626,8 dolara kadar geriledikten sonra önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.635 dolar seviyesinde dengelendi.

UZMANLAR NE DİYOR?

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Çin dışında da hızla artması ve ekonomide neden olacağı hasar beklentilerinin yükselmesinin yanı sıra Suriye'ye ilişkin haber akışının altın fiyatları üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Teknik açıdan altının onsunda 1.625-1.650 bandının izleneceğini kaydeden analistler, gram altında ise 320-333 lira bandının takip edileceğini kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi... Türkiye’de daha büyüğü yokGörenler şaşkınlıklarını gizleyemedi... Türkiye’de daha büyüğü yok
Türkiye 2019'da yüzde 0,9 büyüdüTürkiye 2019'da yüzde 0,9 büyüdü
Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gram altın, koronavirüs, çeyrek altın,

En Çok Okunan Haberler

İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu

İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu

Rusya'dan İdlib'deki hain saldırı sonrası ilk açıklama

Rusya'dan İdlib'deki hain saldırı sonrası ilk açıklama

Hain saldırı sonrası dolar güne nasıl başladı?

Hain saldırı sonrası dolar güne nasıl başladı?

SPK duyurdu! Borsa İstanbul'da satış yasağı

SPK duyurdu! Borsa İstanbul'da satış yasağı

İdlib'den gelen acı haberlere doların ilk tepkisi!

İdlib'den gelen acı haberlere doların ilk tepkisi!

Alçak saldırı piyasaları da etkiledi! İşte altında son durum

Alçak saldırı piyasaları da etkiledi! İşte altında son durum

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Bakan duyurdu! 2 bin 153 personel alınacak

Bakan duyurdu! 2 bin 153 personel alınacak

Teknoloji pazarında dev indirimler!

Teknoloji pazarında dev indirimler!

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

2 ay önce kurdu, 5 ülkeden teklif aldı

2 ay önce kurdu, 5 ülkeden teklif aldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KDV indirimi mobilya sektörüne 'can suyu' oldu

KDV indirimi mobilya sektörüne 'can suyu' oldu

TCMB'den tedavüle çıkarılacak bazı banknotlarda imza değişikliği

Banknotlarda değişiklik! 2 Mart'ta tedavüle giriyor

Türkiye 2019'da yüzde 0,9 büyüdü

Türkiye 2019'da yüzde 0,9 büyüdü

Kaçak akaryakıta ilişkin işlemlerde düzenlemeye gidildi

Kaçak akaryakıta ilişkin işlemlerde düzenlemeye gidildi

İTO Başkanı Avdagiç 'Sefer görev emri vaziyetindeyiz'

İş dünyasından destek mesajı: Devletimizin emrindeyiz

SPK: BIST pay piyasalarında bugün açığa satış yasaklandı

SPK duyurdu! Borsa İstanbul'da satış yasağı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.