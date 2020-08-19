Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

Altının ons fiyatına paralel dün değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,7 artışla 474,6 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 11:41 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 471 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 772 lira, Cumhuriyet altını da 3.177 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 1.987 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, küresel ölçekte beklentilerden iyi gelen makroekonomik göstergelerin risk algısını görece azalttığını, altın fiyatlarının da bu gelişmelere paralel gerilediğini belirtti.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.030 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 460-480 lira bandının izleneceğini kaydetti.



