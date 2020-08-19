FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.08.2020 11:42 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 470,3 liradan işlem görüyor. Analistler, küresel ölçekte beklentilerden iyi gelen makroekonomik göstergelerin risk algısını görece azalttığını, altın fiyatlarının da bu gelişmelere paralel gerilediğini belirtti.

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

Altının ons fiyatına paralel dün değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,7 artışla 474,6 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 11:41 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 471 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 772 lira, Cumhuriyet altını da 3.177 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 1.987 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, küresel ölçekte beklentilerden iyi gelen makroekonomik göstergelerin risk algısını görece azalttığını, altın fiyatlarının da bu gelişmelere paralel gerilediğini belirtti.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.030 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 460-480 lira bandının izleneceğini kaydetti.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMasal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Kim, ne kadar emekli ikramiyesi alıyor? Kim, ne kadar emekli ikramiyesi alıyor?
Konut kredisi faizleri yükseldi mi? Konut kredisi faizleri yükseldi mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Altının ons fiyatı psikolojik sınırda!
Altının ons fiyatı psikolojik sınırda!
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Altın yeniden yükselişe geçti!
Altın yeniden yükselişe geçti!
Korona aşısı altın fiyatlarını etkileyecek mi?
Korona aşısı altın fiyatlarını etkileyecek mi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu haziranda azaldı
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu haziranda azaldı
Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?
Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?
Kim, ne kadar emekli ikramiyesi alıyor? İkramiyeye zam yapılacak mı?
Kim, ne kadar emekli ikramiyesi alıyor?
Kredi faizleri düşünce konut satışları tarihi rekor kırdı
Kredi faizleri düşünce satışlar tarihi rekor kırdı
ASELSAN 2020 yılının ilk yarısını yüksek kârlılıkla tamamladı
ASELSAN 2020 yılının ilk yarısını yüksek kârlılıkla tamamladı
Ons altın 2,000 doların altına indi
Ons altın 2,000 doların altına indi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.