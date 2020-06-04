Gram altın ne kadar oldu?

Dün, altınının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden ve 366,3 lira ile 13 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini gören gram altın, daha sonra kayıplarının bir kısmını telafi etse de günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 368,3 liradan tamamladı.

Yeni güne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 370,2 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 607 lira, Cumhuriyet altını da 2.483 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 1.703 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından devam eden protestoların görece yatıştığını ve ABD'de dün açıklanan makroekonomik verilerin beklenenden iyi geldiğini kaydetti.

Bu gelişmelerin ardından ekonomilerin tahmin edilenden daha kısa sürede toparlanabileceğine dair beklentilerin güçlendiğini ifade eden analistler, buna bağlı olarak artan risk iştahı ile altının ons fiyatının baskılandığını belirtti.