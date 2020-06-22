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Gram altın ne kadar oldu?

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.06.2020 10:58 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 384,3 liradan işlem görüyor. Bugün yurt dışında ABD'de 2. el konut satışları, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-390 lira bandının izleneceğini kaydetti.

Gram altın ne kadar oldu?

Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 383,8 liradan tamamladı.

Yeni haftanın ilk işlem gününe de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 384,3 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 631 lira, Cumhuriyet altını da 2.576 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı Asya piyasalarında 18 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviye olan 1.759 doları görmesinin ardından kazançlarını kısmen geri verdi ve şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.747 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişeleri ve merkez bankalarının genişlemeci adımlarının altının ons fiyatını desteklediğini belirtti.

Bugün yurt dışında ABD'de 2. el konut satışları, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-390 lira bandının izleneceğini kaydetti.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Altın her zaman kazandırır sabredin göreceksiniz helede bi Hindistan ile çin kapışırsa altın uçar hemen altın alın derim
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