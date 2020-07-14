FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Gram altın ne kadar oldu?

Gram altın ne kadar oldu?

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.07.2020 11:43 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 397,6 liradan işlem görüyor. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.820 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 395-405 lira bandının izleneceğini kaydetti.

Gram altın ne kadar oldu?

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 397,6 liradan tamamladı.

Yeni güne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışa paralel 397,6 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 645 lira, Cumhuriyet altını da 2.641 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.801 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, artan jeopolitik risklerin risk iştahını düşürdüğünü, bu durumun da altın ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Almanya'da Zew Endeksi verileri ve ABD'de enflasyon rakamlarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.820 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 395-405 lira bandının izleneceğini kaydetti.

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kimseye aldırış etmediler! Denizde romantik anlar Kimseye aldırış etmediler! Denizde romantik anlar
Kredi faiz oranları düştü mü?Kredi faiz oranları düştü mü?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı! Yüzlerce kişinin görev yeri değişti

Erdoğan imzaladı! Yüzlerce kişinin görev yeri değişti

Survivor'da finalistler belli oldu! İşte elenen isim

Survivor'da finalistler belli oldu! İşte elenen isim

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini

Yerli otomobilde önemli gelişme! Çalışmalar başladı

Yerli otomobilde önemli gelişme! Çalışmalar başladı

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

Asgari ücretli çalışana devletin sağladığı ek destekler...

Asgari ücretli çalışana devletin sağladığı ek destekler...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif

Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Bu bankalardan kredi çekebilirsiniz...

Bu bankalardan kredi çekebilirsiniz...

O tarihte sigorta kaydı olanlar sadece 10 yıl prim ödeyerek...

O tarihte sigorta kaydı olanlar sadece 10 yıl prim ödeyerek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hava yoluyla en fazla yolcu Avrupa'dan geldi

Hava yoluyla en fazla yolcu Avrupa'dan geldi

Bu yıl kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte 2020 kurbanlık fiyatları!

Bu yıl kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte 2020 kurbanlık fiyatları!

Evini yenileyeceklere müjde! Devlet tam 40 bin TL'ye varan destek veriyor...

Devlet tam 40 bin TL'ye varan destek veriyor...

Bakan Albayrak: Konut satışları tarihin en yüksek haziran rakamlarına ulaştı

'Tarihinin en yüksek rakamına ulaştı'

Son dakika: İhtiyaç kredisi faiz oranları düştü mü? Devlet bankaları kredi faizlerini düşürdü!

Kredi faiz oranları düştü mü?

SPK, açığa satış yasağına uymayan aracı kurumlara 16,7 milyon lira ceza verdi

Yapan yandı! Ceza yağdırdı...

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.