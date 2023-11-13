Gram altın ne olur? Ons altın ve gümüşte son durum

Bu haftanın başlarında ons altın, boğaların 2.010 / 2.025 dolar aralığındaki önemli direnci aşamaması nedeniyle küçük bir gerileme yaşadı. Ancak, fiyatlar 200 günlük basit hareketli ortalama çevresinde destek bulduktan sonra Perşembe günü mütevazı bir ilerleme göstermeye başladı. Eğer kazançlar önümüzdeki günlerde hızlanırsa, direnç 1.985 dolar seviyesinde bulunmaktadır. Daha fazla güçlenme durumunda odak tekrar 2.010 / 2.015 dolar seviyelerine kayacaktır.

Öte yandan, ayılar geri dönüp fiyatları aşağı yönlü ittirirse, göz önünde bulundurulması gereken ilk alan 1.945 dolar olacaktır, ki bu da 200 günlük basit hareketli ortalamayla uyumludur. Altın bu bölgede bir geri çekilme sırasında destek bulabilir, ancak bir çöküş, 1.920 dolara doğru bir düşüşe yol açabilir. Bu eşiğin altında, odak psikolojik 1.900 dolar seviyesine çevrilecektir. ABD dolarının küresel para piyasalarındaki gücünü değerlendirmek için lütfen bugün DXY endeksi nedir öğrenin.

Son günlerde satışlar sonrasında, gümüşün 22.75 dolar civarındaki trend çizgisi desteği etrafında istikrar kazandığı görünüyor. Eğer fiyatlar mevcut seviyelerden sürdürülebilir bir şekilde toparlanmayı başarırsa, teknik direnç 23.25 dolar seviyesinde bulunmaktadır, hemen 200 günlük basit hareketli ortalamanın çevresinde. Bu tavanın aşılması, boğa momentumunu yeniden canlandırabilir ve psikolojik 24.00 dolar seviyesinin test edilmesine yol açabilir.

Tam tersine, satıcılar piyasada kontrolü tekrar ele geçirir ve fiyatları 22.65 doların altına çekerse, 22.20 dolara doğru bir geri çekilme gözlemleyebiliriz. Süregelen zayıflık durumunda, dikkatimiz Ekim ayı düşük seviyelerine, yaklaşık 21.00 dolar civarına kayabilir.

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Grafik TradingView’den

Gram altın 1776 TL seviyesinde yüzde 0.8’lik bir düşüşle çizgisine devam etmektedir. Süpertrend sinyalleri sat yönünde alınmaya başlandı. 1830 direnci ile 1750 desteği arasında güçlü bir al-sat fırtınası var ve baskın taraf tabi ki alıcılar olacak çünkü sürekli para basılıyor ve ticaret hacmi artıyor.

Hisse senedi piyasaları volatil olduğundan profil hacminin 1650’ye çekilme olasılığı oldukça düşük denebilir.

TKE osilatörü şu anda aşağılarda ve düşüş eğiliminden kurtulamamış gözükmektedir. Haftaya bu indikatörde bir sıçrayış olursa 1900’ler açık arayla konuşulabilir.

Sonuç itibariyle, altın ve gümüş fiyatları toparlanıyor, ancak tahvil getirilerindeki hareketle yukarı yönlü potansiyelleri sınırlanıyor. Paladyum, 5 yıldan fazla bir sürenin sonunda en düşük seviyesine geriliyor. Filistin’deki İsrail zulmü ve terörü devam ederken 1.5 milyon insan yerinden oldu ve gelişmiş ülkelerin hisse senetlerine güven azalıyor.







