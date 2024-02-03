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  4. Gram altın rekor kırarken Kapalıçarşı’dan uyarı geldi! İslam Memiş’ten 4 kademeli altın tahmini: ‘Yılı 3000 TL seviyesinde bitirecek’

Gram altın rekor kırarken Kapalıçarşı’dan uyarı geldi! İslam Memiş’ten 4 kademeli altın tahmini: ‘Yılı 3000 TL seviyesinde bitirecek’

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
03.02.2024 10:46 | Son Güncelleme:
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Altın fiyatları hafta içinde yükselişine hız verdi. Gram altın fiyatı rekor kırarken, çeyrek altın, Cumhuriyet altını da onu yükselişte takip etti. Peki altın fiyatları ne olur? Kapalıçarşı esnafı mevduat faizlerinin yüksek olmasından dolayı altına talebin azaldığını söyledi. İslam Memiş ise altının gram fiyatı için 4 kademeli tahminini açıkladı. “Yılı 3000 TL seviyesinden bitiren bir gram altın olacak…”

Gram altın rekor kırarken Kapalıçarşı’dan uyarı geldi! İslam Memiş’ten 4 kademeli altın tahmini: ‘Yılı 3000 TL seviyesinde bitirecek’

Altın fiyatları 2023 yılında rekor bir seviyeye ulaşmış, 2024 yılına ise nispeten yavaç bir başlangıç yapmıştı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) fiyatlardaki rolü yüzde 25’e yükselirken, merkez bankalarının altın talebi ve jeopolitik risklerin etkisi ise yüzde 22 oldu. Ancak altın fiyatları için 2024’te tek bir beklenti var. Ekonomistler bu yıl altında sağlam bir yükseliş beklediklerini dile getiriyor.

GRAM ALTIN (22)

FED ETKİSİ KISA SÜRDÜ

Geride bıraktığımız hafta içinde Fed faiz kararını sabit bıraktığını duyurmuş, Başkan Powell ise Mart ayında indirim olmayacağının mesajını vermişti. Bu gelişme sonrası ons altın fiyatı Şubat ayının ilk gününde 2072 dolara yükselmişti. Ancak ardından düşüş geldi. Şu sıralarda ise 2052 dolar seviyelerinde bulunuyor.

ONS ALTIN (8)

GOLDMAN SACHS’TAN ONS ALTIN ÖNGÖRÜSÜ

Goldman Sachs analistleri son yayımladıkları araştırma notunda, Fed'in karar alma sürecini etkileme potansiyeli olan verilere bağlı kısa vadeli hareketlerle birlikte, herhangi bir fiyat düşüşünün başka yerlerdeki güçlü destekle sınırlı kalacağını savundu. Merkez bankalarının alımları ve güçlü perakende talebi nedeniyle altına olan fiziki talebin halen yüksek ve fiyatlar için önemli bir destek oluşturduğunu ifade eden Goldman Sachs, altın için 12 aylık hedefini ons başına 2.175 dolar olarak belirleyerek altında yükseliş beklentisini sürdürdü.

ONS ALTIN (14)

GRAM ALTINDA REKOR

Yurt içinde ise Kapalıçarşı’da işlem gören gram altın fiyatı bu hafta 2070 liraya kadar yükselerek rekorlar kırdı. Çeyrek altın 3.450 TL ve Cumhuriyet altını ise 14.100 TL seviyelerini gördü. Altın fiyatlarındaki artış sonrası piyasa uzmanları ve kuyumculardan yeni tahminler geldi.

GRAM ALTIN (60)

ŞUBAT AYINDA 2090 LİRA BEKLENTİSİ

2024 yılında altının ‘altın çağı’nı yaşayacağını ifade eden Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Piyasalar için oldukça önemli bir haftaydı. Artık yeni yılın yeni fiyatlaması başlamış oldu. Bu yükselişlerin önümüzdeki aylarda devam etmesini bekliyoruz. Özellikle Şubat ayı içerisinde 2090 lira seviyesini hedef alan bir yükseliş karşımızda var. Sonraki etapta 2150 TL seviyesi var” dedi.

GRAM ALTIN (41)

İSLAM MEMİŞ’TEN YIL SONU ALTIN TAHMİNİ

Düğün sezonunu yani yaz aylarını işaret eden İslam Memiş, “2500-2700 lira seviyesini bekliyoruz. Yılı da 3000 TL seviyesinden bitiren bir gram altın olacak. Bu kademeli yükselişlere baktığımız zaman bu fiyatların ucuz kaldığını önümüzdeki aylarda göreceğiz. Buraları bir alım fırsatı olarak değerlendirmek gerekiyor. 2023’te gram altın yüzde 80’lik bir getiri ile yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı oldu. 2024’te de beklenti bu yönde” ifadelerini kullandı.

KUYUMCU (11)

KAPALIÇARŞI KUYUMCULARI ‘ALIM FIRSATI’ DEDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz artırımları vatandaşların yatırım tercihlerini değiştirdi, iç piyasada altına talep düştü. Altın fiyatları ve altına olan talebe ilişkin açıklamalarda bulunan Kapalıçarşı’da kuyumcu olan Anıl Şengül ise konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, “Son dönemde altına yatırım yapanlar azaldı. Faiz artırımları sonrasında altına talep düştü. Halkımız daha çok faize parasını yatırıyor. Altın uzun vade yatırım aracıdır, güvenli limandır. Bu fiyatlar bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir” dedi.


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