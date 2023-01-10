GRAM ALTIN REKOR KIRDI! 10 Ocak 2023 gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? O tarihe DİKKAT: Öyle bir rakama çıkacak ki...

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, haftanın ikinci işlem gününde hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Gram, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın fiyatları İslam Memiş'in açıklaması sonrası araştırılıyor. Peki, bugün gram, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın ne kadar? İşte 10 Ocak 2023 Salı günü güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları, 10 Ocak 2023 Salı günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışı 1.129,03 TL'den yapan gram altın bugün 1.129,79 TL alış, 1.130,00 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Önceki kapanışını 7,513,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.432,00 liradan alınıyor, 7.519,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 3.771.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.702,00 liradan alınıyor, 3.773,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 1.885,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 10 Ocak itibariyle 1.856,00 liradan alınıyor, 1.887,00 liradan satılıyor.
Tam altın 10 Ocak 7.349,00 TL alış, 7,429,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.
Altın fşyatları ile ilgili değerlendirmelerdr bulunan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yakın süreçte altın fiyatının 1.200 TL seviyelerinde yer alacağını belirtti.
İslam Memiş altının uzun vadede 1.300-1.400 rakamlarına ulaşabileceğini altını çizdi.