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  4. GRAM ALTIN REKOR KIRDI! 10 Ocak 2023 gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? O tarihe DİKKAT: Öyle bir rakama çıkacak ki...

GRAM ALTIN REKOR KIRDI! 10 Ocak 2023 gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? O tarihe DİKKAT: Öyle bir rakama çıkacak ki...

10.01.2023 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in gram altının 1.400 TL seviyelerini göreceği tarihi açıklamasının ardından vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Güncel fiyatlar merak konusu oldu. Peki, bugün gram, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın ne kadar? İşte 10 Ocak 2023 Salı günü güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN REKOR KIRDI! 10 Ocak 2023 gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? O tarihe DİKKAT: Öyle bir rakama çıkacak ki...

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, haftanın ikinci işlem gününde hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Gram, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın fiyatları İslam Memiş'in açıklaması sonrası araştırılıyor. Peki, bugün gram, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın ne kadar? İşte 10 Ocak 2023 Salı günü güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (10 OCAK 2023 SALI)

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Altın fiyatları, 10 Ocak 2023 Salı günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.129,03 TL'den yapan gram altın bugün 1.129,79 TL alış, 1.130,00 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,513,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.432,00 liradan alınıyor, 7.519,00 liradan satılıyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.771.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.702,00 liradan alınıyor, 3.773,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.885,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 10 Ocak itibariyle 1.856,00 liradan alınıyor, 1.887,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 10 Ocak 7.349,00 TL alış, 7,429,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP

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İSLAM MEMİŞ'TEN DİKKAT ÇEKEN 'ALTIN' AÇIKLAMASI: "1.300 - 1.400 RAKAMLARINA ULAŞABİLİR"

Altın fşyatları ile ilgili değerlendirmelerdr bulunan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yakın süreçte altın fiyatının 1.200 TL seviyelerinde yer alacağını belirtti.

İslam Memiş altının uzun vadede 1.300-1.400 rakamlarına ulaşabileceğini altını çizdi.

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