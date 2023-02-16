Gram altın rekoruna sırt döndü! Tahminler yatırımcıyı şaşırttı: O diplere hazırlanın…

Gram altın zirveyi görmesinin ardından düşüşünü devam ettiriyor. Ons altının fiyatı bu sabah 1841 dolar srviyelerinde bulunuyor. Geçtiğimiz haftalarda ons etkisiyle 1.185 TL ile rekor kıran gram altın fiyatı da şu sıralar 1.116 liradan değerleniyor. Çeyrek altın 1.824 TL, Cumhuriyet altını 7.631 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı 1.099 TL seviyelerinde bulunuyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN GERİLEDİ?

ABD Merkez Bankası (Fed) 25 baz puanlık faiz artışı yaptığı son toplantısında sıkı para politikasının devam edeceğini belirtmişti. Enflasyonda yaşanan düşüşün olumlu olduğunu ancak yüzde 2 hedefine daha çok zaman bulunduğunu da belirten Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları piyasalarda karşılık bulamamıştı. Bu gelişme sonrasında piyasalarda dolar gerilerken altın yükselişini hızlandırmıştı. Dolar endeksi 10 ayın en düşük seviyesine gerilerken ons altın ise 1960 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ancak ABD tarım dışı istihdamın oldukça yüksek gelmesi ve ülkedeki işsizlik oranının gerilemesi ile ons altın geçtiğimiz haftanın son iki işlem gününde 98 dolar birden düşerek son ayların en sert kaybını yaşadı.

YÜKSELİŞ İVMESİ AZALIYOR

ANZ Bank stratejistlerine göre altın fiyatları için yükseliş ivmesi azalıyor. Stratejistler değerlendirmesinde şu seviyelere dikkat çekerek, “Altın, Şubat ayının ilk haftasında 1.960 doları gördü, ancak güçlü ABD istihdam verileri yüzde 4’lük keskin bir düzeltmeye yol açtı. Bu düzeltme, yüzde 20’lik bir fiyat rallisinden sonra normal görünse de, yükseliş azalıyor gibi görünüyor. Altın fiyatlarında daha fazla düşüş, kısa vadede daha fazla teknik satışları tetikleyebilir. Anahtar destekler 1.800 dolar ve 1.730 dolar. Yukarı yönde, yakın direnç 1.900 dolarda. Fiyat 1.930 doların üzerine çıkarsa, yükseliş trendinin devam edeceğini teyit eder” yorumunda bulundular.

ALTIN FİYATLARI NE OLUR?

Natixis’in değerli metal analisti Bernard Dahdah da altın fiyatlarının 2023’te ortalama 1.790 dolar olacağını ve ardından Federal Reserve faizleri düşürmeye başladığında 2024’te ortalama 1.830 dolara yükseleceğini dile getirdi. Uzman isim ayrıca, “Yılın ikinci yarısına girerken yatırımcıların 2024’te faiz indirimi beklentisinin artacağına inanıyoruz. Bunun da altını desteklenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.



