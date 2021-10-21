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Gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı!

21.10.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankasının faiz kararı sonrasında gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı. Altının gram fiyatı faiz kararı açıklanmadan önce 531 lira seviyesinden işlem görüyordu. Kararın ardından gram altın 544,68 lira seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altın geçtiğimiz yıl kasım ayında en yüksek 540 lira seviyesini görmüştü.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun açıkladığı faiz kararının ardından dolarla birlikte altın fiyatları da yükseldi. Karar öncesi 531 lira seviyelerinde seyreden gram altının fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini görerek 544,68 liraya kadar ulaştı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatları, sabah saatlerinde Fed politika yapıcılarının faiz artırımına dair son yorumlarıyla yükseldikten sonra yatay bir seyir izliyordu. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki yükselişe rağmen Dolar/TL ’deki gerilemeyle 531 TL seviyesindeydi.
Merkez Bankasının kararının ardından altın fiyatları rekor kırdı.

Saat 14.25 itibarıyla gram altın 540,62 lira seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın 880 lira, Cumhuriyet altını 3.616 liradan satılıyor.

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gram altın çeyrek altın
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