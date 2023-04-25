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Gram altın ve çeyrek altın için kuyumculardan tahmin! ‘Bir hafta içinde arttı’ diyerek duyurdular… Eğer o senaryo gerçekleşirse…

25.04.2023 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ons altın 2.000 doların altına gerilerken, son bir haftadır gram altın fiyatı da rekor seviyeden uzaklaşmış durumda. Yaşanan bu düşüş sonrası kuyumcular, vatandaşların son bir haftadır altına ciddi bir talep oluşturduğunu dile getirdi. Gram altın ve çeyrek altın fiyatı için tahminde de bulunan kuyumcular, seçim sonrası oluşabilecek senaryo ile beklenen rakamları açıkladı.

Gram altın ve çeyrek altın için kuyumculardan tahmin! ‘Bir hafta içinde arttı’ diyerek duyurdular… Eğer o senaryo gerçekleşirse…

Kayseri’de sarraflık yapan Bayram Erdoğan, son 1 hafta içerisinde ciddi şekilde fiziki altına talep olduğunu söyledi.

Altının güvenli bir liman olduğunu belirten Erdoğan, mücevher ve sarraf dükkanlarının kalabalık olduğunu ve insanların ciddi şekilde fiziki altına talep gösterdiğini söyledi. İnsanlara fiziki ve külçe altını önerdiklerini söyleyen Erdoğan, “2023 yılı ilk çeyreğinde çeyrek altın fiyatının 2 bin 200 TL göreceğini öngörmüştük. Şu an için çeyrek altında bu rakamları gördük. Gram altın fiyatının bin 300 seviyelerini bulacağını söylemiştik. Şu anda bin 325 TL seviyelerinde. Yani her zaman önerdiğimiz gibi altın güvenli bir liman. Şu anda çok ciddi bir altın satışı söz konusu. Mücevher mağazaları, sarraflar çok kalabalık. Özellikle son 1 haftadır, ciddi şekilde fiziki altın talebi var. Yani insanlar altın alıyorlar. Dolayısıyla külçe altın her zaman için daha avantajlı gözüküyor. Halkımıza da biz her zamanki gibi külçe altın, fiziki altın öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

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KUYUMCULARDAN ALTIN TAHMİNİ

Ons altının 2.300 seviyelerine çıkması durumunda gram altının 1.700, çeyrek altının 2.800 – 3.000 TL seviyelerine çıkacağını dile getiren Erdoğan, “Bundan sonraki süreçte altın fiyatlarının ne olacağını merak eden vatandaşlarımızla ilgili olarak da şunları diyebiliriz; önümüzdeki seçimlerden sonraki süreci baz alırsak, dolar 25 seviyelerine çıkarsa onsun da 2.300 seviyelerine çıkacağı öngörülüyor. Böyle bir senaryoda, gram altın yaklaşık 1.650 – 1.700 TL olacak ki çeyrek altın 2.800 – 3.000 seviyelerini göreceğini tahmin ediyoruz. Daha önceki tahminlerimizde de halkımıza rakamlar çok afaki gelmişti ama bu yıl içerisinde biz çeyrek altının 2.800 TL göreceğini tahmin ediyoruz” şeklinde konuştu.

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25 NİSAN SALI ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Ons altın: 1.992 Dolar
Gram altın: 1.243 TL
Çeyrek altın: 2.033 TL
Cumhuriyet altını: 9.081 TL
22 ayar bilezik: 1.312 TL

ALTIN


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