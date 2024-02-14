Gram altın ve ons altın fiyatları için dikkat çeken sözler! Mehmet Ali Yıldırımtürk ‘en mütevazı tahminle’ diyerek açıkladı: ‘Kota olmasa altının gramı…’

ABD’de enflasyon ile mücadelenin sonuna gelinmesinden çok uzak olunduğunun görülmesiyle birlikte altın piyasası kazanımlarının çoğunu geri vererek baskılandı. ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu’nun açıkladığı güncel verilere göre Ocak ayı tüketici fiyat endeksi yüzde 0,3 oranında artış gösterdi. Aralık ayında bu endeks yüzde 0,2 oranında artış kaydetmişti. Açıklanan enflasyon verisi beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Piyasalar ve genel olarak ekonomistler aylık enflasyonun yüzde 0,2 oranında gerçekleşeceğini bekliyordu.

ABD’de manşet enflasyon son 12 ayda yüzde 3,1 oranında artış göstermiş oldu. Bu artışın yıllık bazda yüzde 2,9 seviyesinde gerçekleşeceği bekleniyordu.

ABD ENFLASYONU SONRASI ALTIN DÜŞÜŞE GEÇTİ

Enflasyon verisi sonrasında ilk tepki olarak altın piyasası negatif alana düştü. Spot piyasada ons altın 1992 dolar seviyesine kadar gerilemiş oldu.

Uzmanlar ülkede çekirdek enflasyonun inatçı bir şekilde yükSEk kalmaya devam ettiğini dile getirirken, “Fed faizleri kesin olarak azaltacağına dair belirgin bir açıklama yapasıya kadar altın piyasası zorluk yaşamaya devam edecektir” yorumunu yaptılar.

ALTIN VE DOLARDA SON DURUM

Bu sabaha bakıldığında ons altın fiyatı yatay seviyelerden hareket ediyor. Yurt içinde gram altın fiyatı 2.017 TL, çeyrek altın fiyatları 3.478 TL, Cumhuriyet altını fiyatı 14.137 TL’den değerleniyor. Döviz tarafında ise serbest piyasada dolar/TL kuru 30,83 TL’ye kadar yükselerek rekor kırdı. Euro TL ise şu sıralar 32,91 TL’den değerleniyor.

“YIL İÇİNDE DÜZELTMELER OLSA DA...”

Piyasalarda hareketli günler devam ederken yatırımcının gözü ise uzmanlardan gelecek altın tahmini ve yorumlarına çevrildi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk altın piyasalarına dair değerlendirmelerini aktardı.

Altın fiyatlarının önümüzdeki aylar itibarıyla senenin tamamında zaman zaman düzeltmeler olsa bile yönünün yukarı olacağını söyleyen uzman isim, “2200 dolar ilk beklentimiz daha sonra sene sonuna doğru en mütevazı tahminle 2.400 dolar olma olasılığı da yüksek gibi görünüyor. Burada Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi de bunu destekleyecek gibi görünüyor” ifadelerini kullanarak ons altın tahminini açıkladı.

“KOTA OLMASA ALTIN FİYATLARI DAHA DÜŞÜK OLACAKTI”

Yıldırımtürk, altın ithalatındaki kota kararına da değinerek altın gram fiyatı için dikkat çeken bir açıklama yaptı. Piyasa uzmanı, “İthalata kota olmamış olsaydı şu anda 2050-2060 lira olan gram altın fiyatının muhtemelen 1900-1950 TL seviyelerinde kalması söz konusu olabilirdi” dedi.







