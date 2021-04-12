Gram altında "600 lira olabilir" tahmini! İslam Memiş açıkladı: Yaz aylarına dikkat!

Altın, yatırımcıların Fed Başkanı Jerome Powell’ın ABD ekonomisiyle ilgili yorumlarına ağırlık vermesiyle düştü. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki gerilemeyi takip ederek yeni haftaya değer kaybıyla başladı. Altın fiyatları yükselir mi araştırılırken uzmanlardan yorumlar gelmeye başladı. Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Jeffrey Halley altın fiyatlarına ilişkin yaptığı yorumda, "Altın, şimdilik 1.730-1.760 dolar aralığında işlem görecek gibi duruyor. Bitcoin’in ise şu an için güvenli varlık olarak tercih edildiği görülüyor. Altın hala ABD Hazine tahvili faizinin insafına kalmış durumda." ifadelerini kullandı. Öte yandan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altının yaz aylarında yükseleceğini söyleyerek dikkat çeken yorumda bulundu.

"YAZ AYLARINA DİKKAT"

Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş yaz aylarına işaret etti ve şunları kaydetti:

"Altın yatırımcısı düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmeli. Kısa vadeli geri çekilmeler alım fırsatı verecektir. Mayıs haziran aylarına dikkat çekmek istiyorum. Gram altın TL fiyatı 470-480 seviyesi yukarı yönlü kırılabilir yükselişlerini 508-515 lira aralığına kadar devam ettirebilir.