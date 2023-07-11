Gram altında bir rekor daha! İslam Memiş, ‘Dikkat edin, geri döndü’ diyerek uyardı: 1800 TL sürpriz değil…

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyon baskısının yumuşayabileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlerken altın fiyatları yönünü yukaru çevirdi. 26 Haziran'dan bu yana ilk kez 1944 dolar seviyesine kadar toparlanan ons altın fiyatı, ABD dolarının küresel piyasalardaki zayıflığının da desteği ile şu sıralar 1936 dolardan değerleniyor. Ons altın ve Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın fiyatı ise 1.627 TL ile rekor tazeledi. Çeyrek altın 2.722 TL, Cumhuriyet altını 11.038 TL ve 22 ayar bileziğin gramı 1576 TL’den satışa sunuluyor.

YIL SONUNA KADAR 50 PUANLIK FAİZ ARTIRIMI MASADA

ABD'de enflasyon ve resesyon ikilemi varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede kararlı olmasına karşın Banka'nın "şahin" adımlarında sona yaklaştığına yönelik öngörüler günden güne güçleniyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ayki toplantıda yüzde 92 ihtimalle politika faizini 25 baz puan artıracağı tahmin edilirken, Banka'nın yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puanlık faiz artırma potansiyeli de masada kalmaya devam ediyor.

PİYASALAR ABD ENFLASYONUNA ODAKLANDI

New York Fed'in dün açıkladığı Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarına göre, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi Haziran’da yüzde 3,8 ile Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Analistler, yarın saat 15.30’da açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve perşembe açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin piyasaların odağında olduğunu belirterek, söz konusu verilerin piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini ifade etti.

ONS ALTINDA BU ARALIĞA DİKKAT

Piyasalardaki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, önce ons altın ardından da gram altın fiyatları için beklentilerini açıkladı. Ons altında baskılama sürecinin devam ettiğini vurgulayan Memiş, “Teknik olarak 1900-1960 dolar aralığı önemli. 1900’ün altında 1860, 1960’ın üzerinde 2.150 dolar seviyeleri var. Bu kırılmalar çok önemli. Bu hafta için 1918-1952 dolar aralığını takip edeceğim” dedi.

İSLAM MEMİŞ GRAM ALTIN TAHMİNİ YAPTI

Dolar/TL kurunun gram altın fiyatı üzerinde önemli bir etki oluşturduğunu kaydeden uzman isim, “Şimdilik dolar/TL kuru ve ons tarafı yatay seyrettiğinden gram altın da belli bir bant aralığında kalmayı sürdürüyor. Ancak gram altında mutlaka makas aralığına dikkat etmeli! Çünkü makas aralığı tekrar geri döndü. Ekranda 1615 lira görülen gram altın, fiziki tarafta 1635 lira. 20-25 lira fark oluştuğunu önemsemek gerekiyor. 1550-1650 lira aralığı geçerliliğini koruyor. Yıl sonuna kadar hedefi 1750-1800 lira aralığı. Düşüşleri alım fırsatı olarak göreceğim ancak maliyet düşürmek için parite işleminden yararlanmalı” dedi.



