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Gram altında etiket ve kod dönemi! Artık sertifika ve ambalajıyla satılacak... Farklı kıymetli madenler için de geçerli

20.10.2023 07:46 | Son Güncelleme:
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Altında yeni dönem başlıyor. Bundan böyle gram altın ambalajıyla, etiketiyle satılacak, darphane tarafından da kayıt altına alınıp izlenebilecek. Yeni sistemle birlikte, sahte altın satışının önüne geçilmesi planlanırken, düzenlemeyle birlikte bütün gram altınlar ambalaj içinde ve sertifikalı olacak. Her gram altında üreticisi, üretim tarihi, üretim yeri, saflık ayarı, ağırlığı ve seri numarası gibi bilgilerin olduğu bir kod olacak.

Gram altında etiket ve kod dönemi! Artık sertifika ve ambalajıyla satılacak... Farklı kıymetli madenler için de geçerli

Zaman zaman gündeme gelen "Kuyumcudan aldığınız gram altın gerçekten 24 ayar mı?" sorusu artık ortadan kalkıyor. Söz konusu sorunun yanıtı olarak yeni bir sistem devreye girecek. Buna göre gram altınlar üretim anından itibaren kayıt altına alınacak.

HER BİR GRAM ALTINA KOD VERİLECEK

Darphane Bandrollü Ürün İzleme Sistemleri Dairesi Başkanı Bülent Yılmaz, ATV Haber'e yaptığı açıklamada "Üreticisi, üretim tarihi, üretim yeri, saflık ayarı, ağırlığı, seri numarası ve benzeri bilgilerin yine darphane tarafından verilecek benzersiz kod ile her bir ürüne işlendiği ve bu aynı kod ile darphane tarafından kayıt altına alındığı bilgilerin bütünlüğü bir sistemdir." ifadelerini kullandı.

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KOLYE, KÜPE, BİLEZİK İÇİN DE GEÇERLİ Mİ?

Kıymetli maden takip sistemi, bir gram ve üzeri için geçerli olacak. Yani kuyumcudan alınan altın kolye, küpe, bilezik ve diğer cumhuriyet altınlarını kapsamayacak.

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GRAM ALTINLAR AMBALAJ İÇİNDE OLACAK

"Sistem devreye girdikten sonra bütün gram altınlar sertifika ve ambalaj içinde olcak" diyen Yılmaz, satılan her gram altının üzerinde ona özel bir kod olacağının da altını çizdi.

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FARKLI KIYMETLİ MADENLER İÇİN DE GEÇERLİ

Yeni sistemin farklı kıymetli madenler için de geçerli olacağını belirten Ylmaz, "Rafineler tarafından üretilecek 1 gram ve üzerindeki altın, gümüş, platin ve paladyumun hepsinin ambalajlarına bir standart getiriliyor. Tek tip bir ambalaj olacak." ifadelerini kullandı.


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