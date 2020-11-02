Piyasalarda, ABD seçimleri ve salgın vakalarındaki artışla yeniden hayata geçirilen kısıtlamalar belirsizlik ortamını artıyor. Uluslararası piyasalarda altındaki yükseliş sınırlı kalsa da dolar/TL'deki yükseliş gram altında rekor getirdi. Dolar/TL, bugünkü yükselişle birlikte 8,43'ü geçince gram altın fiyatları 512 TL ile tarihi seviyelerine çıktı.

Gram altın, altının ons fiyatı ve Dolar/TL kuru üzerinden yapılan hesaplamaya göre 512 TL'yi gördü. Sabah saatlerinde çeyrek altın 833 TL, Cumhuriyet altını ise 3 bin 400 lira seviyesinden el değiştiriyor.

