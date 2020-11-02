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Gram altında rekor

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.11.2020 17:10 | Son Güncelleme

Dolar/TL'deki tarihi seviyelerinde ardından gram altın fiyatlarında da rekor geldi.

Gram altında rekor

Piyasalarda, ABD seçimleri ve salgın vakalarındaki artışla yeniden hayata geçirilen kısıtlamalar belirsizlik ortamını artıyor. Uluslararası piyasalarda altındaki yükseliş sınırlı kalsa da dolar/TL'deki yükseliş gram altında rekor getirdi. Dolar/TL, bugünkü yükselişle birlikte 8,43'ü geçince gram altın fiyatları 512 TL ile tarihi seviyelerine çıktı.

Gram altın, altının ons fiyatı ve Dolar/TL kuru üzerinden yapılan hesaplamaya göre 512 TL'yi gördü. Sabah saatlerinde çeyrek altın 833 TL, Cumhuriyet altını ise 3 bin 400 lira seviyesinden el değiştiriyor.

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