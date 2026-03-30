Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 30 Mart altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 6 bin 491 liradan işlem görüyor. İşte 30 Mart Pazartesi 2026 güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Cuma altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 2,9 üstünde 6 bin 423 liradan tamamladı. Haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan gram altın saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,1 üstünde 6 bin 491 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 807 liradan, Cumhuriyet altını 45 bin 70 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışın yüzde 1,1 üstünde 4 bin 541 dolardan işlem görüyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Enerji fiyatlarındaki hızlı artışın enflasyon endişelerini körüklemesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl şahin adımlar atabileceğine yönelik haber akışına karşın dolar endeksindeki düşüş, altın fiyatlarındaki gerilemeyi sınırlandırdı.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.470,02
6.471,01
% 0.82
10:05
Ons Altın / TL
201.363,87
201.414,49
% 0.88
10:20
Ons Altın / USD
4.528,96
4.529,61
% 0.79
10:20
Çeyrek Altın
10.352,03
10.580,09
% 0.82
10:05
Yarım Altın
20.639,36
21.160,19
% 0.82
10:05
Ziynet Altın
41.408,12
42.190,95
% 0.82
10:05
Cumhuriyet Altını
44.176,00
44.844,00
% 1.11
13:00
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

