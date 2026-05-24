FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Gram gram ortaya çıktı: Tartılı denetim! Eksik de var fazla da

Pazardan alışveriş yapan vatandaşlar için ürünlerde gramaj hilesi yapılmaması adına zabıta ekipleri denetim yapıyor. Denetimlerde vatandaşın aldığı ürünlerin bazısında gram gram ödenenden fazla ürün çıktığı bazısında ise ürünün gramından çalındığı görüldü.

Gram gram ortaya çıktı: Tartılı denetim! Eksik de var fazla da
Hande Dağ

Market raflarındaki gramaj oyunlarının benzeri bir hilenin semt pazarlarında da yapıldığı aktarıldı. Buna göre eksik tartılan ürünler olabildiği belirtilirken zabıta ekiplerinin bunun önüne geçebilmek adına pazar alanlarına tartıyla gittiği kaydedildi. O denetimlerde eksik ürüne fazla ödeyenin de pazar çantası aldığında fazla ürünle dolu olanın da çıktığı belirtildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak' Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

Gram gram ortaya çıktı: Tartılı denetim! Eksik de var fazla da 1

ATV Haber'de yer alan habere göre; pazarda alışveriş yaparken müşterinin seçtiği, pazarcının tartıp verdiği ancak bazı tartılardan gram gram hile çıktığı aktarıldı. Bir yeniden tartım işleminde ürünün 3 kilo çıktığı görülürken vatandaş "4 kilo diye aldık" dedi. Bazısında ise 155 gram gibi fazla ürün çıktığı görüldü. Kimisinin de tezgahtaki fiyatı müşteriden sakladığı vurgulandı.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hareketlilik oldu: 'Makas oluşmaya başladı' 500 bin TL'lik fark Hareketlilik oldu: 'Makas oluşmaya başladı' 500 bin TL'lik fark

Gram gram ortaya çıktı: Tartılı denetim! Eksik de var fazla da 2

PAZARLARDA HASSAS TERAZİLER VAR

Artık hemen her semt pazarlarında herkes aldığı ürünü tartabilsin diye hassas teraziler olduğu belirtildi. Zabıtta ekiplerinin de sık sık denetim yaptığı vurgulandı. Nasıl ki marketlerde her ürünün üzerinde fiyatı yazıyorsa pazarlarda da aynı şekilde ürünlerin üzerinde, tezgahlarda fiyatların ve kiloların bulunması gerektiği kaydedildi. Vatandaşın geldiğinde kaç kilo alacağını, ne kadara alacağını görmesi gerektiği, aynı zamanda tartıların da tezgahın üstünde görünür şekilde olması gerektiği vurgulandı.

Gram gram ortaya çıktı: Tartılı denetim! Eksik de var fazla da 3

"HİÇBİR ESNAF YARIM KİLOGRAM YAZAMAZ"

Zabıta Müdürü Mahmuthan Taşer "Yaşlarımız görmeyebilir veya gözleri daha keskin olmayanlar görmeyebilir. Muhakkak böyle ortaya koyun. Vatandaşın göreceği bir şekilde olsun. Faaliyet gösteren hiçbir esnaf yarım kilogram yazamaz. Yarım kilo yazılması halinde (Kilosu 200 TL olan bir ürünü göstererek) 100 TL gibi görünüyor" dedi.

Gram gram ortaya çıktı: Tartılı denetim! Eksik de var fazla da 4

Pazarda 'fazlası olsun az olmasın' diyen esnaf çoğunlukta olduğu ancak fırsatçı tezgahların da bulunduğu aktarıldı.

Gram gram ortaya çıktı: Tartılı denetim! Eksik de var fazla da 5

Pazara gelen bir vatandaşın kilosu 50 TL'den 4 kilo domates aldığı ancak tartıldığında 3 kilo çıktığı, bunun üzerine zabıta ekiplerinin cezai işlem uygulayacağı belirtildi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Peşin parayla satılıyor: 'Yeşil altın' erkenden kazandırıyorPeşin parayla satılıyor: 'Yeşil altın' erkenden kazandırıyor
Hareketlilik oldu: 'Makas oluşmaya başladı' 500 bin TL'lik farkHareketlilik oldu: 'Makas oluşmaya başladı' 500 bin TL'lik fark

Anahtar Kelimeler:
Pazar alışveriş tartı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD medyası duyurdu! "ABD-İran savaşı bugün sona erecek"

ABD medyası duyurdu! "ABD-İran savaşı bugün sona erecek"

CHP'deki kritik toplantı sona erdi! Dikkat çeken 'İstanbul' detayı: Oy kullanamayacaklar

CHP'deki kritik toplantı sona erdi! Dikkat çeken 'İstanbul' detayı: Oy kullanamayacaklar

Galatasaray'da Osimhen'in dostu Icardi'nin geleceğini açıkladı!

Galatasaray'da Osimhen'in dostu Icardi'nin geleceğini açıkladı!

Gözaltına alınan Niran Ünsal'la ilgili yeni gelişme

Gözaltına alınan Niran Ünsal'la ilgili yeni gelişme

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

ŞOK'a Crocs terlik geliyor! 23 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a Crocs terlik geliyor! 23 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.