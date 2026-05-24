Gram gram ortaya çıktı: Tartılı denetim! Eksik de var fazla da

Market raflarındaki gramaj oyunlarının benzeri bir hilenin semt pazarlarında da yapıldığı aktarıldı. Buna göre eksik tartılan ürünler olabildiği belirtilirken zabıta ekiplerinin bunun önüne geçebilmek adına pazar alanlarına tartıyla gittiği kaydedildi. O denetimlerde eksik ürüne fazla ödeyenin de pazar çantası aldığında fazla ürünle dolu olanın da çıktığı belirtildi.

ATV Haber'de yer alan habere göre; pazarda alışveriş yaparken müşterinin seçtiği, pazarcının tartıp verdiği ancak bazı tartılardan gram gram hile çıktığı aktarıldı. Bir yeniden tartım işleminde ürünün 3 kilo çıktığı görülürken vatandaş "4 kilo diye aldık" dedi. Bazısında ise 155 gram gibi fazla ürün çıktığı görüldü. Kimisinin de tezgahtaki fiyatı müşteriden sakladığı vurgulandı.

PAZARLARDA HASSAS TERAZİLER VAR

Artık hemen her semt pazarlarında herkes aldığı ürünü tartabilsin diye hassas teraziler olduğu belirtildi. Zabıtta ekiplerinin de sık sık denetim yaptığı vurgulandı. Nasıl ki marketlerde her ürünün üzerinde fiyatı yazıyorsa pazarlarda da aynı şekilde ürünlerin üzerinde, tezgahlarda fiyatların ve kiloların bulunması gerektiği kaydedildi. Vatandaşın geldiğinde kaç kilo alacağını, ne kadara alacağını görmesi gerektiği, aynı zamanda tartıların da tezgahın üstünde görünür şekilde olması gerektiği vurgulandı.

"HİÇBİR ESNAF YARIM KİLOGRAM YAZAMAZ"

Zabıta Müdürü Mahmuthan Taşer "Yaşlarımız görmeyebilir veya gözleri daha keskin olmayanlar görmeyebilir. Muhakkak böyle ortaya koyun. Vatandaşın göreceği bir şekilde olsun. Faaliyet gösteren hiçbir esnaf yarım kilogram yazamaz. Yarım kilo yazılması halinde (Kilosu 200 TL olan bir ürünü göstererek) 100 TL gibi görünüyor" dedi.

Pazarda 'fazlası olsun az olmasın' diyen esnaf çoğunlukta olduğu ancak fırsatçı tezgahların da bulunduğu aktarıldı.

Pazara gelen bir vatandaşın kilosu 50 TL'den 4 kilo domates aldığı ancak tartıldığında 3 kilo çıktığı, bunun üzerine zabıta ekiplerinin cezai işlem uygulayacağı belirtildi.