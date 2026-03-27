Kuyumcuya gram soran elinde çeyrekle çıkıyor! Altınsız kalmak istemeyen çareyi böyle buldu: "Makas açıldı"

Kuyumcularda 24 ayar gram altının stoklarda tükenmesiyle birlikte “Altınsız kalmak istemiyorum” diyen vatandaşların tercihi çeyrek altına yöneldi.

28 Şubat'ta başlayan ABD/İsrail - İran savaşının ilk günlerinde “yeni” çeyrek altın için belirlenen 245 TL’lik işçilik farkı, bugün itibarıyla 1.085 TL seviyesine kadar çıktı.

Yaklaşık 1,75 gram ağırlığındaki “yeni” çeyrek altının saf altın karşılığı 11.115 TL civarında hesaplanırken, kuyumcularda satış fiyatı 12.220 TL’ye kadar yükselmiş durumda.

SAVAŞTAN SONRA MALİYET 3 KATINA YÜKSELDİ

Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından fiziki altına olan talep hızla artarken, kuyumcularda 24 ayar 1 gram külçe altınlar birçok noktada tükendi. Vatandaşlar ise “altınsız kalmamak” endişesiyle çeyrek altına yöneldi. Çeyrek altına olan talebin artmasıyla birlikte bu üründe işçilik maliyeti de tarihi zirvelere ulaştı.

İŞÇİLİK MALİYETİ DÜŞÜK ÜRÜNLER ÖNE ÇIKIYOR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Kapalıçarşı kuyumcuları, vatandaşların son yıllarda ziynet altın ve bileziklerden 24 ayar külçe altınlara yöneldiğini belirterek, “Hatta elmas ve pırlanta talebi de bu dönemde oldukça geriledi. Vatandaşlar artık genellikle yatırım amacıyla ve enflasyondan korunmak için altın alıyor. Bu da işçiliği yüksek ürünlere talebi azaltıyor” şeklinde konuştu.

FİYATLARDAKİ HER GERİ ÇEKİLME ALIM FIRSATI OLARAK GÖRÜLÜYOR

Altın fiyatlarının özellikle 2021’den itibaren sürekli ve hızlı bir yükseliş trendinde hareket ettiğini hatırlatan kuyumcular, “Bu süreçte her geri çekilme, altın fiyatında alım fırsatı olarak görüldü. Daha önceden trene binemeyenler ve para biriktirenler, düşüşlerde altın alımına yöneldi. Orta Doğu’daki çatışmalardan sonra yaşanan düşüşte de bu oluyor” ifadelerini kullandı.

ALTIN FİYATI SON 1 AYDA %15 DÜŞTÜ

Spot piyasada gram altın fiyatının savaş öncesi dönemde 7.450 TL civarında seyrettiğini ve aradan geçen yaklaşık 1 aylık süreçte yaklaşık %15 gerilediğini belirten kuyumcular, “Bu da %15 gibi değer kaybına işaret ediyor. Ancak vatandaşlar bu gerilemeyi fırsat olarak görüp külçe altına hücum edince piyasada 24 ayar altınların da hızla tükenmeye başladığını gördük” dedi.

“GRAM YOK, ÇEYREK VERELİM”

Bugün birçok mağazanın özellikle 24 ayar 1 gram altın almak için gelenleri geri çevirmek zorunda kaldığını aktaran kuyumcular, “Şu anda çeyrek altın bulunabiliyor. Kuyumcu esnafı da altın almaya gelenlere ‘çeyrek’ teklif ediyor. ‘Altınsız kalmayayım’ diyen vatandaşlar çeyrek altına kaymaya başlayınca, orada da işçilikten kaynaklanan fiyat makası açıldı” diye konuştu.

İŞÇİLİK FARKI 245 TL’DEN 1.085 TL’YE YÜKSELDİ

1 çeyrek altın, 1,75 gram ağırlığa denk geliyor. 26 Mart fiyatlarına göre spot piyasada gramı 6.350 TL’den çeyrek altının karşılığı 11.115 TL oluyor. Ancak “yeni” çeyrek altın 12.200 TL fiyatla satılıyor. Aradaki 1.085 TL’lik fark ise yaklaşık %10’luk bir “işçilik” makasına işaret ediyor.

Savaşın hemen başında çeyrek altında 245 TL olan işçilik farkının, 4 hafta içinde 3 kat artması dikkatlerden kaçmadı.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...