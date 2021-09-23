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Gramaj yükseldi zam oranı aynı kaldı!

23.09.2021 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce’de geçen hafta yapılan ekmek zammının ardından Vali Cevdet Atay harekete geçerek tarafları bir araya getirdi. Yapılan toplantılar sonucunda ilde ekmeğin gramajının yükseltilmesine ancak fiyatının aynı kalmasına karar verildi. Buna göre Düzce'de 270 gram ekmeğin fiyatı 2,50 TL oldu.

Gramaj yükseldi zam oranı aynı kaldı!

Düzce’de ekmeğin fiyatına yapılan zammın ardından Vali Cevdet Atay, tarafları bir araya getirdi. Yapılan toplantılar sonucunda ekmeğin gramajının artırılmasına fiyatının ise 2,50 TL'den satılmasına karar verildi.

EKMEĞİN FİYATI 2,50 LİRA OLDU

Ekmek zammı ile ilgili Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada “İlimizde 230 gram ekmek 2TL'ye satılmaktayken, 14 Eylül 2021 Tarihinden itibaren uygulamaya konulan ekmek fiyat tarifesinde yer alan 250 gram ekmeğin fiyatı 2,50TL olarak belirlenmesi Valimiz Cevdet Atay tarafından uygun görülmemiş, fiyat tarifesinin yeniden değerlendirilmesi talimatını vermiştir. Valiliğimizce yapılan değerlendirmeler sonucu 14 Eylül 2021 tarihinde uygulanmaya koyulan kararın iptal edilerek, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile yapılan görüşmeler sonucunda, gramajın 270 grama çıkartılarak, ekmek fiyatının 2,50 TL olması hususunda mutabık kalınmıştır” ifadelerine yer verdi.

Kararın ardından Düzce’de 270 gram ekmek 2.50 kuruştan satılacak.

Kaynak: İHA

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Düzce
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