Grenada'nın para birimi nedir? Grenada'nın para biriminin kodu ve sembolü

Atlantik Okyanusu ya da Atlas Okyanusu, dünyadaki en büyük ikinci okyanustur. Daha önce tek parça olan ana kıtanın bölünmesi ile oluşmuş olan bu okyanus Afrika, Amerika ve Avrupa kıtalarını birbirinden ayırır. Grenada da Atlas Okyanusu üzerinde yer alan ada ülkelerden biridir. Karayip Denizi’nde ve doğu tarafında Atlas Okyanusu olan bir ada ülkedir. Uzunluğu 20 kilometreden daha fazladır.

Grenada'nın para birimi nedir?

Grenada adasının bilinen en eski yerlileri Aravaklar adı verilen topluluktur. Daha sonraki süreçte Güney Amerika bölgesinden gelen Karipler de adada egemenlik kurmuşlardır. Ada, Trinidad ve Tobago’nun kuzey kısmında yer alır. İklimi tropikal iklimdir ve başkenti Saint Georges’tir.

Nüfusunun büyük bir kısmı Afrika kökenli olan kişilerden oluşur. Geri kalan nüfus ise Kızılderili ve Avrupalılardan ibarettir. 1974 yılında bağımsızlığını ilan etmiş olan Grenada, daha önce yapılan bir anlaşma ile İngiltere’ye bırakılmıştır. İngilizler 18. yüzyılın sonlarında adaya çok sayıda köle getirmiştir. Bağımsızlık ilanına kadar bu şekilde devam eden yönetim şekli bugün Anayasal Monarşi’ye dönüşmüştür.

Ülkedeki resmi dil İngilizce’dir. Ekonomisi ağırlıklı olarak turizme dayanır. Küçük ve kısıtlı bir ekonomiye sahip olan ülke tropikal iklim etkisi altındadır. Atlas Okyanusu'nun bu kısmında yaşanan tayfunlar adayı büyük oranda etkilemektedir.

Grenada’nın para birimi Doğu Karayip Doları’dır.

Grenada'nın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Grenada, CARICOM (Karayip Topluluğu) ve OECS (Doğu Karayip Devletleri) üyeliği bulunan bir ada ülkesidir. OECS bünyesinde yer alan ortak Doğu Karayipler Merkez Bankası tarafından üretilen para birimi üye ülkelerce kullanılır.

Doğ Karayip Doları’nın sembolü ve kodu 'XCD’ olarak belirlenmiştir. ISO 4217 standartları doğrultusunda belirlenen bu kod dünya genelinde geçerlidir. Para piyasalarında Grenada para birimi de bu kod ile anılmakta, işlemler buna göre yapılmaktadır.