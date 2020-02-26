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GroupM'de Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesindeki 27 ülkenin başına Demet İkiler getirildi

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.02.2020 18:15 | Son Güncelleme

Global liderler arasında “Women to Watch” (Takip Edilecek Kadın) olarak belirlenen ve Global HERoes Top 100 listesinde yer alan iki Türk kadından biri olan WPP Türkiye Ülke Başkanı ve GroupM Türkiye CEO’su Demet İkiler, GroupM EMEA CEO’su olarak atandı. 27 ülkenin yöneticiliğini üstlenen İkiler, 18 milyar dolarlık bir portföyü yönetecek, 16 bin çalışandan sorumlu olacak.

GroupM'de Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesindeki 27 ülkenin başına Demet İkiler getirildi

WPP Türkiye Ülke Başkanı ve GroupM CEO’su Demet İkiler, GroupM EMEA bölgesindeki 27 ülkenin yönetimini üstlendi. WPP'nin medya yatırım grubu GroupM’den yapılan açıklamada, Demet İkiler'in EMEA CEO’su olarak atandığı duyuruldu. GroupM’in Global Yönetim Kurulu’nda da hizmet verecek olan İkiler, GroupM’in bölgedeki operasyonlarını yönetirken diğer yandan 2013 yılından bu yana yürüttüğü WPP Türkiye Ülke Başkanlığı pozisyonunu da devam ettirecek.
İkiler artık Mindshare, MediaCom, Wavemaker, Essence, m/Six ve Xaxis’in dahil olduğu GroupM’de dünyanın en büyük bölgelerinden biri olan EMEA bölgesinde strateji ve operasyonlardan sorumlu olacak. GroupM EMEA bölgesinde 27 ülke faaliyet gösteriyor ve yüzde 32'lik pazar payı ve yaklaşık 16 bin çalışanıyla medya yatırımı alanında 18 milyar dolarlık bir portföyü yönetiyor (COMvergence 2019). İkiler ayrıca GroupM’in açık ara kesintisiz lider pozisyonunu sürdürdüğü Türkiye’de  tüm WPP operasyonuna liderlik etmeye devam edecek. WPP Türkiye Ülke Başkanı olmasının yanı sıra İkiler, 2011'den bu yana Türkiye'de GroupM CEO'su olarak da görev yapıyordu. İkiler, gruba 2000 yılında Mindshare CEO'su olarak katılmıştı.
GroupM Global CEO’su Christian Juhl, Demet İkiler’in görevde olduğu 20 yıl boyunca GroupM ve WPP için çok başarılı çalışmalar yürüttüğünü belirterek, “Demet İkiler, CEO olarak GroupM'in Türkiye piyasasında hızla büyümesini sağladı. Kendisinin değişime açıklığı, yeni teknolojilerin ve hizmetlerin yaygınlaştırılmasındaki hızı ve öncü yaklaşımı GroupM'de daha çok görmek istediğimiz, örnek olan liderlik özellikleri. Müşterilerimize, çalışanlarımıza olan bağlılığı ve reklam sektörüne olan tutkusu ile, reklam ve iletişim dünyasını herkes için daha iyi sonuçlar yaratacak hale getiriyor. Hem müşterilerimizin büyüme stratejilerindeki ihtiyaçları hem de ajanslarımızın yeteneklerini çok iyi anlayan bir lider olarak kısa zamanda fark yaratacağına inanıyorum” dedi.

Demet İkiler ise “GroupM ve WPP’nin Türkiye'deki faaliyetlerini yönetmekle geçen 20 senenin ardından EMEA bölgesini de yönetecek olmak bana gurur ve heyecan veriyor. Müşterilerimiz için yeni bir büyüme dönemini başlatmak için çok heyecanlıyım. Güçlü liderlik ekibimiz ve ajanslardaki iş ortaklarımızla birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum” diye konuştu.

Sürdürülebilirlik, cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik ve kapsayıcılık konularında son derece tutkulu olan İkiler, 2019 yılında katkıları için ödüllendirildi ve Global HERoes Top 100 listesinde yer alan iki Türk kadından biri oldu. Demet İkiler ayrıca Ad Age tarafından 2013 yılında global lider kategorisinde “Women to Watch”(Takip Edilecek Kadın) olarak belirlenmiştir. Kendisi ayrıca Birleşmiş Milletler Global Compact Türkiye Başkan Yardımcısıdır ve çeşitlilik ve kapsayıcılık konusunda liderlik yapmaktadır.

GroupM Hakkında

GroupM; Mindshare, MediaCom, Wavemaker, Essence ve m/Six ajansların yanı sıra sonuç odaklı programatik reklamcılık çözümü Xaxis aracılığıyla yılda 50 milyar USD medya yatırımını yöneten önde gelen bir medya yatırım şirketidir.
GroupM Türkiye 573 çalışanı ile GroupM Türkiye’de Mindshare, Mediacom, Wavemaker, The& Partnership, Ingage, m/Six ve DirectComm ajanslarından oluşmaktadır.


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