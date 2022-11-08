GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 1200 yurt yönetimi GSB personel alımı başvuru sonuçları sorgulama

GSB personel alımı sonuçları için açıklama yapılması bekleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan konuya ilişkin duyuru yapılıp yapılmadığı merak konusu olurken birçok kişi Bakanlığın sosyal medya hesaplarını ve resmi internet sitesini inceliyor. Yapılan açıklamaya göre 2022 GSB personel alımı sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?

GSB personel alımı başvuruları için henüz resmi bir açıklamada bulunulmadı. Açıklama geldiğinde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

GSB personel alımı başvuru sonuçları e-Devlet'ten adayların erişimine açılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan sonuçlar ile ilgili duyuru geldiğinde adaylar e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sonucu öğrenebilecek.

GSB personel alımına ilişkin yapılan açıklamaya göre; Ankara'da gerçekleştirilecek olan sözlü sınavlara katılabilmek için yapılan başvurular grup içerisinde aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek.

İstenilen koşulları taşımayan vatandaşların başvuruları geçersiz sayılacak.

KPSS puanı en fazla olan adaydan başlanarak her bir grup ve şehir için ilan edilen kontenjan sayısının üç katı aday mülakatlara çağrılacak.

