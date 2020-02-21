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GSM operatörlerine deprem cezası

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.02.2020 09:25 | Son Güncelleme

İstanbul’da 26 Eylül’de yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan iletişim kesintisi nedeniyle BTK Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığı, operatörler hakkında inceleme başlattı.

GSM operatörlerine deprem cezası

Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında gerekli altyapı iyileştirmelerini yapmadıkları gerekçesiyle BTK tarafından Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’a para cezası kesildi.

HANGİ OPERATÖRE NE KADAR CEZA VARİLDİ?

İnceleme sonucunda Turkcell’e bir saat 15 dakikalık kesinti nedeniyle 2018 yılı net satış tutarı olan 13 milyar 935 milyon 760 bin 609 TL’nin yüzbinde 15’i oranında 2 milyon 90 bin TL, Vodafone’a bir saat 45 dakikalık kesinti nedeniyle 2018 yılı net satış tutarı olan 8 milyar 196 milyon 856 bin 873 TL’nin onbinde 3’ü oranında 2 milyon 459 bin TL ceza kesildi.

Aynı inceleme sonucunda Türk Telekom’a ise, 27 saatlik kesinti nedeniyle 2018 yılı net satış tutarı olan 7 milyar 532 milyon 437 bin 126 TL’nin onbinde 7’si oranında 5 milyon 272 bin TL para cezası uygulandı.

Türk Telekom’a ayrıca yetkili merciler tarafından alınmış bir karar olmaksızın, ülke genelinde birçok ildeki radyo erişim şebekesi elemanlarından BSC ve RNC’lerin kapatılması nedeniyle yine 2018 yılı net satış tutarının onbinde 6’sı oranında 4 milyon 519 bin TL para cezası uygulandı.

İSTANBUL’DA 22 MİLYON ABONE VAR

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) İl Bazında Haberleşme Sektörü 2018 Yılı Raporu'nda yer alan verilere göre Türkiye'de toplam 80 milyon mobil telefon abonesi bulunuyor. Sadece İstanbul'daki mobil abonelerinin sayısı se 21 milyon 939 bin 56.

HER 4 BAZ İSTASYONUNUN 1’İ İSTANBUL’DA

Ulaştırma Bakanlığı'nın geçen yıl açıkladığı rakamlara göre ise Türkiye genelinde 181 bin 972 olan toplam baz istasyonlarının 46 bin 46'sı İstanbul'da hizmet veriyor. Yani ülke genelindeki her 4 istasyonun 1’i İstanbul’da bulunuyor.

DEPREM SONRASI TELEFON HATLARI NEDEN KESİLDİ?

İstanbul’da 26 Eylül’de yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından NTV canlı yayınına bağlanan Telekomünikasyon İnternet ve Bilgi Teknolojileri Derneği Başkanı Serhat Özeren, "GSM operatörleri işletmeleri Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu'nun yönetmeliklerine göre hareket ediyorlar ve yaptıkları çalışmalar optimum bir çalışmaya göre aynı anda 17 milyon kişinin ya da 10 milyon diyebiliriz, aynı anda iletişime geçmesini sağlayacak bir altyapı değil. Bu bir baz istasyonunu ele aldığımızda aynı anda konuşabilecek abone sayısı bellidir. Daha fazla yoğunlaşma yapıldığı zaman tabiki belli kesintilere sebep olabiliyor. Aynı anda bu haberleşmeyi yapamadığı zaman vatandaşlar internet üzerinden değişik uygulamalar üzerinden rahatlıkla haberleşmelerini yapabildiler" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
BTK, Turkcell, Vodafone, Türk Telekom,

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