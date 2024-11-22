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GSS Borcu olanlar dikkat | 1 Ocak itibarıyla sondu... Hükümet kararını verdi: 250 milyon liralık alacaktan vazgeçiyor! Torba yasa hazır

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
22.11.2024 07:35
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Geçtiğimiz aylarda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olan vatandaşlara mesaj göndermiş ve borçlarının 1 Ocak 2025 tarihine kadar ödenmesi gerektiğinin altını çizmişti. Borcunu ödeyecek durumu olmayan vatandaşlar ne yapacaklarını bilemezken hükümetten yeni bir adım geldi. AK Parti, GSS prim borcu ile ilgili düzenlemeyi tamamladı.

GSS Borcu olanlar dikkat | 1 Ocak itibarıyla sondu... Hükümet kararını verdi: 250 milyon liralık alacaktan vazgeçiyor! Torba yasa hazır

Türkiye'de 9 milyondan fazla kişi GSS kapsamında bulunuyor ve brüt asgari ücret tutarın yüzde 3'ünü prim olarak ödemeleri gerekiyor. 2024 yılında 600 lira olarak belirlenen bu tutar ödeme gücünün olmadığını beyan edenlerden ise test yaptırarak ücret ödemeden sağlık hizmeti alabiliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu 9 milyon kişiye GSS borcu ile ilgili mesaj atmıştı. Borcu olan vatandaşlara tebligat gitmeye başlamışken hükümetin GSS borçları ile ilgili çalışma yaptığı konuşuluyordu.

Milyonlarca vatandaş bekliyordu! GSS borçları erteleniyor Milyonlarca vatandaş bekliyordu! GSS borçları erteleniyor

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GSS BORCU İÇİN ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Milliyet'in haberine göre, Ak Parti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bürokratlarıyla süren mevzuat çalışmasını tamamladı. Önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığı’na sunulacak torba yasa teklifiyle 10 yıllık zaman aşımı süresi 1 Ocak 2025’te dolacak GSS prim borçlarının tahsilinden vazgeçilecek. AK Parti’nin yaptığı çalışmaya göre yaklaşık 400 bin kişiyi etkileyecek düzenleme kapsamında devlet, 250 milyon TL’lik alacaktan vazgeçmiş olacak.

9 milyon kişinin GSS borcu var... SGK tek tek mesaj göndermişti! 9 milyon kişinin GSS borcu var... SGK tek tek mesaj göndermişti!

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TORBA YASA İLE BAŞKA DÜZENLEMELER DE YAPILACAK!

Torba yasanın 8-9 maddeden oluşması bekleniyor. Torba yasa ile yapılacak diğer bir düzenleme ise il merkezlerinde iş güvenliği ve sağlığı alanında ihtisaslaşmış yeni bir yapılanmaya gidilecek. Bundan böyle iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm genel ve düzenleyici raporlar ÇASMER adı verilecek merkezler tarafından verilecek. Torbada ayrıca engellilerin aylık bağlama oranları ve yaş kriterleri gibi başlıklarda da düzenlemeye gidilmesi öngörülüyor.

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borç genel sağlık sigortası
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