GSS prim borçları için son gün 30 Kasım!

GSS, işsizlik sigortası primleri, trafik cezaları, iş kazası, meslek hastalığı, malullük sonucunda doğan alacaklar, Bağ-Kur’luların daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyasından doğan alacaklar gibi birçok önemli borç, 7236 sayılı yapılandırma kanununun içerisine dâhil edilmişti. Yapılandırma başvurularının ardından borçlara, 36 ay taksitle ödeme imkânı getirildi.

Haziran ayında yürürlüğe giren 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hükümlerinden yararlanmak için öngörülen başvuru süresi 30 Eylül'de sona ermişti.GSS prim borcu olanlar daha önce hiç gelir testine girmemişler ise 30 Kasım’a kadar gelir testi yaptırabilecekler.

30 KASIM’A KADAR GELİR TESTİ

Son yapılandırma kanununun yürürlüğe girdiği 9 Haziran 2021 tarihine kadar gelir testine girmemiş olanlar 30 Kasım 2021 tarihine kadar gelir testi yaptırarak borçtan kurtulabilecekler. Gelir testi için ikametlerinin bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına müracaat ederek gelir testi talebinde bulunmaları gerekiyor.

BAŞVURU YOK, DOĞRUDAN ÖDEME YAPILABİLİYOR

GSS prim borcunu yapılandırma kanunu kapsamında ödemek isteyen vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvuru yapmaları gerekmiyor. Doğrudan SGK ile anlaşmalı bankalara giderek borçlarını ödeyebilecekler.

Yapılandırma kanunu 30 Nisan 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekip de ödenmemiş borçları kapsıyor. 1 Mayıs’tan sonraki prim borçları yapılandırma kanunu kapsamında yer almıyor. Dolayısıyla 1 Mayıs’tan sonraki ödenmeyen prim borçları için gecikme faizi ve gecikme cezası doğuyor.

