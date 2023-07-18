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GSS prim ödemeleri belli oldu! SGK üzerinden sağlık hizmeti alamayabilirsiniz: 31 Aralık 2023’e kadar...

18.07.2023 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigortalı bir işte çalışmayan ve eşi, anne ya da babası üzerinden sağlık hizmeti alamayanların ödeyeceği genel sağlık sigortası primleri temmuz ayından itibaren zamlandı. Peki GSS primi ne kadar oldu? GSS primi ödenmezse ne olur? İşte haberin detayları…

GSS prim ödemeleri belli oldu! SGK üzerinden sağlık hizmeti alamayabilirsiniz: 31 Aralık 2023’e kadar...

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında alınan primler, asgari ücret zammına bağlı olarak arttı. Bu kapsamda bu yılın ilk yarısında aylık 300,24 TL olarak uygulanan GSS primi, Temmuz ayından itibaren ise aylık 402,44 TL olarak ödenecek. Türk vatandaşlığı almış kişilerin Türkiye’de ikamet etmeyen ana, baba, eş ve çocuklarının GSS primi de aynı şekilde artırılarak 402,44 TL’ye çıktı.

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YABANCI ÖĞRENCİLERİN AYLIK PRİMİ 536,58 TL

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberinde, Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları halinde genel sağlık sigortasının sağladığı haklardan yararlanabiliyorlar. Bu sürede talepte bulunmayanlar, öğrenimleri süresince GSS haklarından yararlanamıyorlar. Yabancı öğrencilerin ödemeleri gereken GSS primi 400,32 TL’den 536,58 TL’ye yükseldi.

Türkiye’de oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler de GSS primini kendileri ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyorlar. Bu konuda mütekabiliyet (karşılıklılık) ilkesi gözetiliyor. Bu kapsamdaki yabancıların ödemeleri gereken aylık GSS primi 2.401,92 TL’den 3.219,48 TL’ye çıktı.

TÜRK LİRASI (224)

KİMLER GSS PRİMİ ÖDEMEK ZORUNDA?

kanun uyarınca, anne babası sigortalı olsun olmasın 18 yaşından küçük Türk vatandaşları GSS primi ödemeksizin sağlık hizmetlerinden yararlanıyor. Yaş sınırı, lise ve dengi okul öğrencilerinde 20, yükseköğrenim görenlerde 25 olarak uygulanıyor. Eğitim durumuna göre tabi olduğu yaşları doldurduktan sonra herhangi bir işte çalışmayan veya çalışmakta iken sonradan işsiz kalıp da eşinden dolayı sağlık hizmeti alamayanlar GSS primlerini kendileri ödüyorlar.

ÖDEME GÜCÜ OLMAYANIN PRİMİ HAZİNE’DEN

Türk vatandaşı gençler için GSS primi ödeme yükümlülüğü ortaöğrenim veya yükseköğrenim sonrası mezuniyeti izleyen iki yılın dolması ile başlıyor. Ancak, her durumda, yukarıda belirtilen yaş hadleri aşılamıyor. GSS ödeme yükümlüsü haline gelen kişiler, herhangi bir işte çalışmıyorlarsa ve ailesinin ödeme gücü yoksa gelir testi talebinde bulunabiliyorlar. Gelir testinde hane içinde kişi başına gelir asgari ücretin 3’te 1’inden az çıkarsa primleri devlet tarafından karşılanıyor. Temmuz ayından itibaren yapılacak gelir testinde hane içinde kişi başına geliri 4.471,50 TL’den fazla çıkanlar primlerini kendileri ödeyecek, az çıkanların primi Hazine’den karşılanacak.

TÜRK LİRASI (272)

GSS PRİM BORCU OLANLAR NE YAPMALI?

GSS ve BAĞ-KUR prim borcu bulunanlar normalde SGK üzerinden sağlık hizmeti alamıyorlar. Ancak, uzun süredir geçici düzenlemeler ile prim borcu olanlara devlet hastaneleri ve devlete ait üniversite hastanelerinden verilen sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı tanınıyor. Bu uygulama 31 Aralık 2023 tarihine kadar süre uzatıldı. Ancak her ne kadar sağlık hizmeti alınsa da GSS prim borcu yükümlülüğü devam ediyor.

GELİR TESTİ YAPTIRMADAN ÖNCEKİ DÖNEM ÖDENMEK ZORUNDA

Son yıllarda sık sık çıkartılan yapılandırma kanunlarında GSS prim borçlarını faizsiz olarak ödeme imkânı getiriliyor. Söz konusu kanunlarda, ödeme gücü olmadığını belgeleyenlerin prim borçları tümüyle siliniyor. Ancak bu haktan, gelir testine kanun çıktıktan sonra girenler yararlanıyor. Kanun yürürlüğe girmeden gelir testine girmiş olanlar, ödeme güçlerinin olmadığı tespit edildiğinde sadece teste girdikleri tarihten sonra prim ödemekten kurtulabilir. Teste girmeden önceki borçları ödemek zorunda kalırlar.

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Anahtar Kelimeler:
GSS

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