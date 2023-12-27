FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. GSS PRİMİ 2024: Asgari ücret ile GSS primi 2024 ne kadar oldu? Genel Sağlık Sigortası prim tutarı asgari ücret ile belli oldu!

GSS PRİMİ 2024: Asgari ücret ile GSS primi 2024 ne kadar oldu? Genel Sağlık Sigortası prim tutarı asgari ücret ile belli oldu!

27.12.2023 15:40 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

GSS primi 2024 asgari ücret zammı ile şekillendi. GSS primi kişilerin sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaştıkları takdirde oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigortayı ifade ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan işçi, işveren ve Çalışma Bakanlığı yetkilileri Beştepe’de kabul etti. Kritik toplantı sonrası 2024 asgari ücret rakamının açıklandı. Peki, asgari ücret ile 2024 GSS primi ne kadar oldu?

GSS PRİMİ 2024: Asgari ücret ile GSS primi 2024 ne kadar oldu? Genel Sağlık Sigortası prim tutarı asgari ücret ile belli oldu!

GSS primi 2024 Ocak ayı itibarıyla asgari ücret ile zamlanacak. GSS primi şu anda 342.06 TL. Türkiye'nin merakla beklediği asgari ücret zammında sürpriz bir gelişme yaşanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ ve TİSK temsilcilerini Külliye'ye çağırdığı öğrenildi. Toplantı saat 16.30'da gerçekleştirildi.Yeni asgari ücret %49 zam ile 17 Bin 2 TL olarak belirlendi. İşte 2024 GSS primi ile ilgili detaylar...

P1

GSS PRİMİ 2024 NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Yeni asgari ücret artışı GSS primlerini de etkiledi. Hastanelerden ve sağlık kuruluşlarından yararlanmak için brüt asgari ücretin yüzde 3'üne karşılık gelen tutar kadar ödeme yapılması gerekecek. Şu anda 342.06 TL iken yeni zamla birlikte 509,66 TL olacak.

P3

GSS NEDİR?

Genel sağlık sigortası ile kişilerin ekonomik gücüne ve isteğine bakılmaksızın, ortaya çıkacak hastalık riskine karşı, toplumun bütün fertlerinin sağlık hizmetlerinden eşit, ulaşılabilir ve etkin bir şekilde faydalanması sağlanmıştır.

P4

GSS ZORUNLU MU?

Türkiye'de ikamet eden Türk vatandaşları 1/1/2012 tarihinde zorunlu olarak genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır.

Y

ASGARİ ÜCRET 2024 BİRÇOK KALEMİ ETKİLEYECEK

  • İşsizlik ödeneği,
  • Stajyer maaşı
  • Kıdem tazminatı,
  • Askerlik ve doğum borçlanması,
  • 65 yaş aylığı (Yaşlılık maaşı)
  • Engelli aylığı
  • Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri
  • İsteğe Bağlı Sigorta primleri
  • SGK taban ve tavan primleri

    Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok konuşulacak asgari ücret paylaşımı! "Hesap yaptım" diyerek tarih verdiÇok konuşulacak asgari ücret paylaşımı! "Hesap yaptım" diyerek tarih verdi
Kıdem tazminatı tabanı 2024 yılı için belli olduKıdem tazminatı tabanı 2024 yılı için belli oldu
Net brüt asgari ücret rakamı açıklandı: İşverene maliyet ortaya çıktı!Net brüt asgari ücret rakamı açıklandı: İşverene maliyet ortaya çıktı!
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret cumhurbaşkanı erdoğan gss primi Asgari ücret 2024 zammı Asgari ücret 2024 GSS primi 2024
En Çok Okunan Haberler
Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Asgari ücret son dakika! Her an 2024 zammı açıklanabilir

Asgari ücret son dakika! Her an 2024 zammı açıklanabilir

1 Ocak’tan itibaren 5 yeni uygulama hayata geçiyor!

1 Ocak’tan itibaren 5 yeni uygulama hayata geçiyor!

Asgari ücret toplantısı sürerken canlı yayında açıkladı! Ankara bu rakamı konuşuyor

Asgari ücret toplantısı sürerken canlı yayında açıkladı! Ankara bu rakamı konuşuyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Rahat, şık ve sıcacık bir kış geçirmek isteyenler için mont seçme rehberi

Rahat, şık ve sıcacık bir kış geçirmek isteyenler için mont seçme rehberi

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.