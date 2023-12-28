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GSS PRİMİ 2024 ne kadar oldu, kaç TL? GSS prim borcu nasıl sorgulanır? Asgari ücret ile değişti!

28.12.2023 09:40 | Son Güncelleme:
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GSS primi 2024 asgari ücret zammının açıklanmasının ardından merak konusu oldu. GSS primi asgari ücrete yapılan Temmuz zammı sonrası 342.06 TL olarak ödeniyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2024 yılında uygulanacak yeni asgari ücret maaşının 17 bin 2 TL olarak belirlendiğini belirtti. Peki, 2024 GSS primi ne kadar oldu, kaç TL?

GSS PRİMİ 2024 ne kadar oldu, kaç TL? GSS prim borcu nasıl sorgulanır? Asgari ücret ile değişti!

GSS primi 2024 asgari ücret zammı ile şekillendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün işçi, işveren ve Çalışma Bakanlığı yetkililerini Beştepe’de kabul etti. Kritik toplantı sonrası 2024 asgari ücret rakamı Bakan Işıkhan tarafından açıklandı. Bakan ışıkhan açıklamasında “Bildiğiniz gibi Temmuz ayında net asgari ücret devletimiz tarafından verilen 500 lira asgari ücret desteği ile birlikte 11 bin 402 lira olmuştu. Şimdi de 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak net asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz." ifadelerini kullandı. Birçok kişi internette "2024 GSS primi ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte GSS prim borcu sorgulama ekranı...

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GSS PRİMİ 2024 NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Yeni asgari ücret artışı GSS primlerini de etkiledi. Hastanelerden ve sağlık kuruluşlarından yararlanmak için brüt asgari ücretin yüzde 3'üne karşılık gelen tutar kadar ödeme yapılması gerekecek. Şu anda 342.06 TL iken yeni zamla birlikte 509,66 TL olacak.

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GSS NEDİR?

Genel sağlık sigortası ile kişilerin ekonomik gücüne ve isteğine bakılmaksızın, ortaya çıkacak hastalık riskine karşı, toplumun bütün fertlerinin sağlık hizmetlerinden eşit, ulaşılabilir ve etkin bir şekilde faydalanması sağlanmıştır.

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GSS ZORUNLU MU?

Türkiye'de ikamet eden Türk vatandaşları 1/1/2012 tarihinde zorunlu olarak genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır.

BAKAN IŞIKHAN'DAN 'ASGARİ ÜCRET' AÇIKLAMASI

Bakan Işıkhan 2024 asgari ücret zammı hakkında şu açıklamayı yaptı:

“Bildiğiniz gibi Temmuz ayında net asgari ücret devletimiz tarafından verilen 500 lira asgari ücret desteği ile birlikte 11 bin 402 lira olmuştu. Şimdi de 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak net asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun inşallah. Bu rakamla net asgari ücrete önceki döneme göre yüzde 49, önceki yıla göre de kümülatif olarak yüzde 100 oranında artış yapılmış bulunmaktadır. Ayrıca 2002 yılından bu yana asgari ücrette reel olarak 3 buçuk kat artış sağlamış bulunuyoruz. Yeni miktar ile çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olmanın memnuniyeti içerisindeyiz. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla işçisinin, işverenin ve tüm vatandaşlarının yanında yer almaya devam edecektir.”

Bakan Işıkhan, bir sosyal koruma ücreti olan asgari ücretin, çalışma hayatındaki ücret politikalarının en alt sınırını temsil ettiğini hatırlatarak, “Komisyonun nihai hedefi tüm tarafların görüşlerini, taleplerini ve mevcut sosyo-ekonomik koşulları gözeterek bu sınırı belirlemektir. Bakanlık olarak bu süreçte asli görevimiz ise işçi ve işveren temsilcilerimiz arasında bir hakem rolü üstlenmektir. Öncelikle, bu süreci olumlu ve makul yaklaşımlarıyla ortak bir mutabakat zemininde yürüten tüm paydaşlara, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Türk-İş Başkanı Sayın Ergün Atalay’a ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK Başkanı Sayın Özgür Burak Akkol’a ve komisyon üyelerine teşekkür ediyorum”

Bakan Işıkhan işveren tarafı ve işçi tarafının; çalışanların, işverenlerin ve ülkenin mevcut şartlarını göz önünde bulundurarak en uygun noktada fikir birliğine vardıklarını ifade etti:

“Burada bir asgari ücret alt sınırı belirmenin yanı sıra, sorunların çözümü noktasında toplumsal mutabakata katkı sağlayacak her türlü yapıcı yaklaşımın sergilenmesini de çalışma hayatımızın geleceği açısından çok önemli bulduğumu özellikle vurgulamak istiyorum. Elbette en büyük teşekkürü, güçlü iradeleri ve ortaya koydukları vizyonla hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme ve işçiyi de işvereni de istihdamı da aynı anda koruma kararlılığımıza liderlik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a etmek istiyorum. İşçi ve işveren taraflarının bildirdiği görüşler çerçevesinde ve komisyon toplantıları neticesinde belirlenen yeni miktarın başta asgari ücrete tabi olan çalışanlarımız ve aileleri olmak üzere tüm vatandaşlarımızı memnun edeceğine inanıyorum.”

Bakan Işıkhan, Türkiye Yüzyılı’nın emekçisinin, üretenin, işverenin ve yatırımcısının el ele verdiği birlik ve beraberlik ruhu içerisinde kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceğini vurgulayıp şu açıklamayı yaptı:

“Milletimizin müreffeh yarınları için sosyal devlet sorumluluğumuzu tüm imkanlarımızı kullanarak yerine getirmeye devam edeceğiz. Yatırım, üretim, istihdam vizyonumuzla geleceğin güçlü Türkiye’sinin inşası için katma değer üretmeye de devam edeceğiz.”

Bugüne kadar olduğu gibi çalışma hayatının ihtiyaçlarını, tüm paydaşlarla istişare, ortak akıl ve güç birliği içerisinde karşılamayı sürdüreceklerini kaydeden Işıkhan, “Bu anlayışla kalkınma hamlemizin en büyük itici gücü olan sosyal barışı ve çalışma barışını korumaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı’nı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde emeğin ve üretimin yüzyılı yapmaya kararlı olduğumuzu da bir kez daha buradan ifade ediyorum. Yeni asgari ücretin çalışan, üreten ve büyüyen ülkemiz için ve aziz milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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