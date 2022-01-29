Gübrede talep zammı! İkiye katlandı...

Son günlerde kimyasal gübre fiyatlarındaki artış, Ordu’da üreticileri alternatif yollara yöneltti. Kırsal kesimlerde, hayvancılık ile uğraşan üreticiler, kendi bahçelerine yıllardır hayvan gübresi uygulaması yaparken, yükselen fiyatlar diğer üreticileri de doğal gübreye yöneltti. Fındık başta olmak üzere birçok tarım ürününde kullanılan ve geçen yıl yaklaşık 50 kilogramlık çuvalı 4,5 liradan satılan hayvan gübreleri, artan talep sonrası 7 liradan alıcı buluyor. Üreticiler, hayvancılık ile uğraşan kişilerden satın aldıkları hayvan gübrelerini, fındık bahçelerine uyguluyor. Kış aylarında fındık bahçelerinde toprağı sıcak tuttuğu bilinen hayvan gübreleri, yaz aylarında ise toprağı ferah tuttuğu için tercih ediliyor.

İKİ GÜBRE DE FARKLI

Ordu’da Ziraat Mühendisi Haluk Şensoy, özellikle bu yıl kimyasal gübrelerdeki fiyatlarda ciddi oranda bir artış olduğunu, bu nedenle üreticilerin maliyeti ucuz olduğu için ‘organik gübre’ denilen hayvanlardan elde edilen gübreleri bahçelerinde uyguladıklarını söyledi. Şensoy, “Organik gübrenin kesinlikle uygulanması lazım. Organik yapı tarımın vazgeçilmezidir, gereklidir. Hem toprak kalitesini yükseltir hem de toprak içerisindeki mikroorganizmanlar korur. Ama şu konuyu da belirtmemiz lazım, organik gübre ayrı bir konu kesinlikle olması şart, bitki besleme ayrı bir konu. Çok zamlanan gübrelerin de bir şekilde uygulanması gerekiyor çünkü ikisinin yeri farklı. Organik gübrelerin kullanımı için toprak analizi ön plana çıkıyor. Çiftlik gübresi dediğimiz gübrelerin fındıkta ocak başı olarak 20-30 kilogram arasında verilebilir. Fabrikasyon olanlar da daha az verilmelidir. Bunlar toprak analizleri ile beraber, teknik kişilerin belirleyeceği rakamlardır ” dedi.

“BAHÇEYİ KIŞIN SICAK, YAZIN FERAH TUTUYOR”

Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi’nde 20 yıldır hayvancılık işiyle uğraşan ve hayvan gübresi satışı da yapan Erol Erduman, “Kendi bahçemde de kullanıyorum. 2 yıl önce kullandığım hayvan gübresi şu anda yaz aylarında serin, kış aylarında ise bahçeyi sıcak tutuyor. Ben kendim de kullandığım için hayvan gübresinden memnunum” diye konuştu.

“TALEPLERE YETİŞEMİYORUZ"

“Hayvan gübresine talep vardı, özellikle bu sene daha fazla var” diyen Erduman, fiyatlarda da artış olduğunu ifade ederek, “Gübre fiyatlarındaki artış sonrası taleplere yetişemiyoruz, zaten doğal gübre olduğu için insanlar biliyor. Ben kendim çuvallara dolduruyorum, insanlar çuvalını getiriyor, bu şekilde 7 TL’ye veriyorum. Geçtiğimiz yıl ise fiyatlar 4-4,5 lira civarındaydı. Diğer gübre fiyatları yüksek olduğu için vatandaş hayvan gübresine yöneldi. Bence verimi daha iyi, zaten taleplere de kimi zaman yetişemiyoruz” ifadelerine yer verdi.

“FİYATLARDAKİ ARTIŞ NEDENİYLE HAYVAN GÜBRESİ TERCİH EDİYORUM"

Necat Erduman isimli fındık üreticisi de “Dışarıdan hayvan gübresi alıp, fındık ocaklarının dip kısımlarına koyuyorum. Hem organik oluyor hem de ucuz oluyor. Hayvan gübresi ile fındığın kabukları daha ince oluyor hem de ocakları kışın sıcak, yazın ise serin tutuyor. Ben yaklaşık 3 yıldır kullanıyorum, gübre fiyatları çok yükseldiği için kullanıyorum ve memnunum. Bana göre hayvan gübresi daha iyi. Bunu da halkımızın bilmesi lazım. Zaten köylülerimiz faydasını bilir” şeklinde konuştu.

