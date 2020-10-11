Gül yağının kilosu 12-13 bin eurodan, 5-6 bin dolara geriledi

Isparta'da bir kozmetik firmasında çalışan kimyager Ahmet Doğaner, kente çok büyük ekonomik katkı sağlayan gül çiçeğinden elde edilen gül yağının, kozmetik sektöründe de kullanıldığını söyledi. Gülü Isparta'ya ilk diken kişi olan Gülcü İsmail Efendi'yi rahmetle andıklarını aktaran Doğaner, "Kendileri Isparta'ya çok büyük ekonomik katkı sağlamıştır. Bizler de yolundan devam ediyoruz. Gülcülük Ispartamız için çok önemli bir geçim kaynağı. Yaklaşık 15 bin kişi, Isparta ve Göller Bölgesi'nde gül tarımı, gül kozmetiği ve gül üretimiyle gelir kaynağına sahip" dedi.

YILDA 15 BİN TON GÜL ÇİÇEĞİ ÜRETİMİ

Gül yağından başlayarak, kozmetik ürünlerine kadar birçok ürünün üretiminin gerçekleştiğini anlatan Ahmet Doğaner, "Gül, ülkemiz açısından döviz girdisine sahip ürün. Isparta’da gül sezonunda yaklaşık 15 bin ton gül çiçeği üretilmektedir. Bu gül çiçeği, gül konkreti ve gül yağı şeklinde, 3 ana başlık altında ham madde üretimi gerçekleşmektedir. Yaklaşık 3 bin 500 kilo gül çiçeğinden 1 kilo gül yağı, yine yaklaşık 400 kilo gül çiçeğinden 1 kilo gül konkreti üretilir. Temel iki ham madde gül yağı ve gül suyudur. Gül yağı ve gül konkretinin kullanım alanlarına bakarsak kozmetik sektörü başta olmak üzere, ilaç ve gıda sanayiinde kullanılmaktadır. Dünyada birçok ülkeye ihracat yapılmaktadır" diye konuştu.