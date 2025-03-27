Güler Sabancı yerine gelen isim belli oldu!

Sabancı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı olan Güler Sabancı, 21 yılın ardından görevinden ayrıldığını duyurdu! Sabancı'nın yerine Hayri Çulhacı geldi.

Genel Kurul’da yapılan Yönetim Kurulu seçimi sonucunda, 21 yıldır Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Güler Sabancı yönetimden ayrılırken, finans ve iş dünyasının deneyimli isimlerinden Tayfun Bayazıt bağımsız üye olarak Yönetim Kurulu’na seçildi.

HAYRİ ÇULHACI YAKLAŞIK 35 YILDIR SABANCI TOPLULUĞU'NDA BULUNUYOR

Genel Kurul sonrasında yapılan Yönetim Kurulu toplantısında ise, yeni dönem görev dağılımı gerçekleşti. Yönetim Kurulu’nda yapılan seçim sonucunda, Sabancı Topluluğu’nun profesyonel yöneticilerinden olan ve geçmiş Yönetim Kurulu’nda da Üye olarak yer alan Hayri Çulhacı, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirildi.

Yaklaşık 35 yıldır Sabancı Topluluğu’nda bulunan Hayri Çulhacı, Sabancı Holding’de Yürütme Kurulu Üyeliği, Akbank Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ile Sabancı Holding ve iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri görevlerini icra etmiştir.

“SABANCI’NIN KURUMSALLAŞMA YOLCULUĞUNDA YENİ BİR DÖNEM”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Çulhacı, "27 Mart 2025 tarihinde yapılan Sabancı Holding Genel Kurulu ve akabinde düzenlenen Yönetim Kurulu toplantısıyla, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Bana bu onurlu görevi tevdi eden Yönetim Kurulu’muza yürekten teşekkür ederim. Sabancı Topluluğu bugüne kadar, dünya devi yabancı şirketlerle yaptığı ortaklıklarla her zaman kurumsallaşmanın ülkemizdeki öncüsü olmuştur. Ve şimdi, ana hissedar ailenin mensubu olmayan bir profesyonelin Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesi, Sabancı’nın kurumsallaşma yolculuğunda yeni bir döneme işaret etmektedir. Kurumsal tarihimizin bu önemli dönemecinde yer almak aynı zamanda ağır bir sorumluluğu da yanında taşımaktadır" dedi.

"Yeni bir döneme adım atarken, CEO’muz Cenk Alper, onun liderliğindeki Yönetim Ekibi ve çalışanlarla birlikte daha büyük başarılara imza atacak olmanın heyecanını yaşıyorum” diyen Hayri Çulhacı şöyle devam etti: “Bu yolculukta, gayret ve ciddiyetle ana işlerimizi büyütürken, teknolojinin ve inovasyonun en iyi örneklerini işlerimize uyarlayacağız. Bu şekilde Topluluğumuzu gelecek nesillere hazırlayacak, Dünya’nın Sabancı’sını hep birlikte yaratacağız. Ve her zaman olduğu gibi, Sabancı Topluluğu’nda çalışmanın gurur ve ayrıcalığını en iyi şekilde hissetmeye devam edeceğiz. Diğer yandan, Topluluğumuzun temellerini 100 yıl önce atarak bugünlere gelmesini sağlayan kurucumuz merhum Hacı Ömer Sabancı ve onun bayrağını başarıyla taşıyan Sabancı kardeşlerin Türkiye’ye bırakmış oldukları bu mirasa şükran duygularımızla sahip çıkmak hepimizin görevidir. 21 yıldır başarıyla yönettiği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini bana devrederek, enerjisini Vakıf, Müze ve Üniversite bünyesinde eğitime ve toplumsal gelişmeye hasretmeyi tercih eden Sayın Güler Sabancı’ya tüm paydaşlar adına şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonrası için de yaratacağı toplumsal katkının katlanarak devam etmesini diliyorum. Kendisi her zaman bilgisi ve bilgeliği ile bir numaralı referans kaynağım olacaktır."

Hayri Çulhacı Hakkında – Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Hayri Çulhacı, 1978 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olmuş, 1986 yılında ise ABD’deki Northeastern Üniversitesi’nden İşletme Yüksek Lisansı (MBA) derecesini almıştır.

1979–1990 yılları arasında Maliye Bakanlığı’nda Hesap Uzmanı ve Daire Başkanı olarak görev yapan Çulhacı, 1990 yılında Akbank’a Genel Müdür Yardımcısı olarak katılmıştır. 2009 yılından itibaren Akbank Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği, 2010’dan itibaren de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerini üstlenmiş; aynı zamanda Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Üst Düzey Risk Komitesi başkanlıklarını yürütmüştür. Çulhacı, 2020 yılında Akbank’tan emekli olmuştur.

Hayri Çulhacı, geçmişte Aksigorta A.Ş. ve Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulunmuş, ayrıca Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir. Halen Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi ve Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Hayri Çulhacı, 27 Mart 2025 tarihinde Güler Sabancı’nın ardından Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devralarak, Sabancı Topluluğu tarihinde bu pozisyona profesyonel yönetici kimliğiyle gelen ilk isim olmuştur.