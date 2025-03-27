FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Güler Sabancı yerine gelen isim belli oldu!

Güler Sabancı yerine gelen isim belli oldu!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
27.03.2025 17:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabancı Holding’in Yönetim Kurulu yapısı 27 Mart 2025 tarihli Genel Kurul toplantısı itibarıyla değişirken, Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı ise bir profesyonel üstlendi. Sabancı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı olan Güler Sabancı, 21 yılın ardından görevinden ayrıldığını duyurmuştu. KAP'a bildirilen olayda Sabancı'nın yerine Hayri Çulhacı geleceği açıklandı.

Güler Sabancı yerine gelen isim belli oldu!

Sabancı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı olan Güler Sabancı, 21 yılın ardından görevinden ayrıldığını duyurdu! Sabancı'nın yerine Hayri Çulhacı geldi.

Genel Kurul’da yapılan Yönetim Kurulu seçimi sonucunda, 21 yıldır Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Güler Sabancı yönetimden ayrılırken, finans ve iş dünyasının deneyimli isimlerinden Tayfun Bayazıt bağımsız üye olarak Yönetim Kurulu’na seçildi.

HAYRİ ÇULHACI YAKLAŞIK 35 YILDIR SABANCI TOPLULUĞU'NDA BULUNUYOR

Genel Kurul sonrasında yapılan Yönetim Kurulu toplantısında ise, yeni dönem görev dağılımı gerçekleşti. Yönetim Kurulu’nda yapılan seçim sonucunda, Sabancı Topluluğu’nun profesyonel yöneticilerinden olan ve geçmiş Yönetim Kurulu’nda da Üye olarak yer alan Hayri Çulhacı, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirildi.

Yaklaşık 35 yıldır Sabancı Topluluğu’nda bulunan Hayri Çulhacı, Sabancı Holding’de Yürütme Kurulu Üyeliği, Akbank Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ile Sabancı Holding ve iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri görevlerini icra etmiştir.

“SABANCI’NIN KURUMSALLAŞMA YOLCULUĞUNDA YENİ BİR DÖNEM”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Çulhacı, "27 Mart 2025 tarihinde yapılan Sabancı Holding Genel Kurulu ve akabinde düzenlenen Yönetim Kurulu toplantısıyla, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Bana bu onurlu görevi tevdi eden Yönetim Kurulu’muza yürekten teşekkür ederim. Sabancı Topluluğu bugüne kadar, dünya devi yabancı şirketlerle yaptığı ortaklıklarla her zaman kurumsallaşmanın ülkemizdeki öncüsü olmuştur. Ve şimdi, ana hissedar ailenin mensubu olmayan bir profesyonelin Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesi, Sabancı’nın kurumsallaşma yolculuğunda yeni bir döneme işaret etmektedir. Kurumsal tarihimizin bu önemli dönemecinde yer almak aynı zamanda ağır bir sorumluluğu da yanında taşımaktadır" dedi.

"Yeni bir döneme adım atarken, CEO’muz Cenk Alper, onun liderliğindeki Yönetim Ekibi ve çalışanlarla birlikte daha büyük başarılara imza atacak olmanın heyecanını yaşıyorum” diyen Hayri Çulhacı şöyle devam etti: “Bu yolculukta, gayret ve ciddiyetle ana işlerimizi büyütürken, teknolojinin ve inovasyonun en iyi örneklerini işlerimize uyarlayacağız. Bu şekilde Topluluğumuzu gelecek nesillere hazırlayacak, Dünya’nın Sabancı’sını hep birlikte yaratacağız. Ve her zaman olduğu gibi, Sabancı Topluluğu’nda çalışmanın gurur ve ayrıcalığını en iyi şekilde hissetmeye devam edeceğiz. Diğer yandan, Topluluğumuzun temellerini 100 yıl önce atarak bugünlere gelmesini sağlayan kurucumuz merhum Hacı Ömer Sabancı ve onun bayrağını başarıyla taşıyan Sabancı kardeşlerin Türkiye’ye bırakmış oldukları bu mirasa şükran duygularımızla sahip çıkmak hepimizin görevidir. 21 yıldır başarıyla yönettiği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini bana devrederek, enerjisini Vakıf, Müze ve Üniversite bünyesinde eğitime ve toplumsal gelişmeye hasretmeyi tercih eden Sayın Güler Sabancı’ya tüm paydaşlar adına şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonrası için de yaratacağı toplumsal katkının katlanarak devam etmesini diliyorum. Kendisi her zaman bilgisi ve bilgeliği ile bir numaralı referans kaynağım olacaktır."

Hayri Çulhacı Hakkında – Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Hayri Çulhacı, 1978 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olmuş, 1986 yılında ise ABD’deki Northeastern Üniversitesi’nden İşletme Yüksek Lisansı (MBA) derecesini almıştır.

1979–1990 yılları arasında Maliye Bakanlığı’nda Hesap Uzmanı ve Daire Başkanı olarak görev yapan Çulhacı, 1990 yılında Akbank’a Genel Müdür Yardımcısı olarak katılmıştır. 2009 yılından itibaren Akbank Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği, 2010’dan itibaren de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerini üstlenmiş; aynı zamanda Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Üst Düzey Risk Komitesi başkanlıklarını yürütmüştür. Çulhacı, 2020 yılında Akbank’tan emekli olmuştur.

Hayri Çulhacı, geçmişte Aksigorta A.Ş. ve Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulunmuş, ayrıca Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir. Halen Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi ve Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Hayri Çulhacı, 27 Mart 2025 tarihinde Güler Sabancı’nın ardından Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devralarak, Sabancı Topluluğu tarihinde bu pozisyona profesyonel yönetici kimliğiyle gelen ilk isim olmuştur.

Canlı Borsa
Ankara'da otobüsler, metro ve ANKARAY bayramda ücretsiz olacakAnkara'da otobüsler, metro ve ANKARAY bayramda ücretsiz olacak
Hepsiburada patronundan yeni yatırımHepsiburada patronundan yeni yatırım
Anahtar Kelimeler:
Sabancı Holding sabancı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
MYNET ÖZEL | RTÜK'ten tarihi karar! Sözcü TV'ye 10 gün yayın durdurma cezası! Halk TV, Now TV ve Tele 1'e üst sınırda ceza... Fatih Altaylı'ya da 72 saat süre

MYNET ÖZEL | RTÜK'ten tarihi karar! Sözcü TV'ye 10 gün yayın durdurma cezası! Halk TV, Now TV ve Tele 1'e üst sınırda ceza... Fatih Altaylı'ya da 72 saat süre

Güler Sabancı yerine gelen isim belli oldu!

Güler Sabancı yerine gelen isim belli oldu!

Derbiye 48 saat kala Osimhen alarmı! Yönetim apar topar harekete geçti

Derbiye 48 saat kala Osimhen alarmı! Yönetim apar topar harekete geçti

Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık! Kurban banka...

Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık! Kurban banka...

Vatandaşlara net uyarı: Yükseliyorsa kaçın!

Vatandaşlara net uyarı: Yükseliyorsa kaçın!

Gelen geçen baktı! Kuyumcuya afiş astı '120 milyon TL' iddiası

Gelen geçen baktı! Kuyumcuya afiş astı '120 milyon TL' iddiası

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.