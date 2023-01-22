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Gümrük vergisi sıfırlandı, etiket fiyatlarına hemen yansıdı! Fırsatçılara yönelik tedbir alınmıştı... İndirimin artmasına günler kaldı

22.01.2023 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enflasyon nedeniyle market fiyatları vatandaşın gündeminin başında yer alan konulardan biri. Hükümetten bu konuda 2023'e girilmeden önce önemli bir hamle gelmişti. Ayçiçeği ürünlerinden alınan gümrük vergisinin sıfırlanmasını olumlu sonuçları etiketlere çok geçmeden yansıdı. Ayçiçeği ürünlerinin fiyatının yüzde 10 düşmesi vatandaşları memnun etti. İndirim beklentisi devam ederken düşüşün şubat ayında yüzde 15'i bulması bekleniyor.

Gümrük vergisi sıfırlandı, etiket fiyatlarına hemen yansıdı! Fırsatçılara yönelik tedbir alınmıştı... İndirimin artmasına günler kaldı

Hükümet fiyat artışlarını önceden gördü, fırsatçılara aman vermemek için hemen tedbir alındı. Ayçiçeği ürünlerinden alınan vergi sıfırlandı. Haliyle bu durum da etiketlere yansıdı ve fiyatlar düşmeye başladı. Marketler peş peşe indirim uygulamaya başladı. Tarım ve Kredi Kooperatiflerinde olduğu gibi marketlerde şu an için yüzde 5 ila 10 arasında indirim var.

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LİTRE BAŞINA 13 TL KÂR

Yılbaşından önce ham ayçiçeği yağı ithalatına ton başına 250 dolar, ayçiçeği çekirdeğine ise yüzde 5 vergi uygulanıyordu. İki kalemde de gümrük vergisi sıfırlandı. ATV Haber'de yer alan haba göre, atılan bu adım raflardaki fiyatlara da olumlu yansıdı. 67,50 TL'ye satılan 2 litrelik sıvı yağa yüzde 5 indirim uygulandı. Yüzde 10'luk indirimle 5 litrelik sıvı yağ fiyatı ise 148,50 TL'ye düştü.

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VATANDAŞ DEVAMINI BEKLİYOR

Fiyatların düşmesinden vatandaşlar memnun ancak indirimin artması ve diğer ürünlere de yansıması beklentisi var.

Ayçiçek yağının fiyatını uygun buldukları için 2 adet aldıklarını söyleyen bir vatandaş, "Fiyatların düşmesinden tabii ki çok memnunuz. Umarım diğer ürünlerde de aynı şekilde fiyatlarda düşüş görürüz" diye konuştu.

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Bir başka vatandaş ise "Fiyatı güzel ama biraz daha düşerse daha çok memnun oluruz" dedi.

İNDİRİM ARTMASINA GÜNLER KALDI

Önümüzdeki ay bu indirim oranı daha da artacak. İndirimin şubat itibarıyla yüzde 15'i bulması bekleniyor.

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ayçiçek yağı ayçiçeği çekirdek

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