Gümrük vergisi sonrası fiyatlar uçtu! Tüketiciler tepkili: 3 binden 10 bine çıktı

İthal ürünlere yönelik gümrük vergisi düzenlemelerinin ardından sosyal medyada paylaşılan örnekler şaşkına çevirdi. Yurt dışı ile Türkiye fiyatları arasındaki uçurum, tüketicilerin tepkisine yol açtı. Paylaşılan bir örnekte 2.900 TL’lik ürünün fiyatı 10 bin TL’nin üzerine çıktı. İşte detaylar...

Cansu Akalp

Türkiye’de ithal ürünlere yönelik gümrük vergisi düzenlemelerinin ardından çok sayıda üründe dikkat çekici fiyat artışları yaşandığına dair örnekler sosyal medyada gündem oldu. Paylaşılan ekran görüntüleri, yurt dışı ile Türkiye fiyatları arasındaki farkın bazı ürünlerde birkaç katı aştığını ortaya koydu.

3 BİNDEN 10 BİN TL'NİN ÜZERİNE ÇIKTI!

Sosyal medyada paylaşılan çok sayıda örnekte, özellikle elektronik, ev aletleri, giyim ve günlük kullanım ürünlerinde kısa sürede yüksek oranlı zamlar görüldü. Bir örnekte, Eylül 2025’te yaklaşık 2 bin 900 TL olan bir elektronik ürünün fiyatının 3,5 ay içinde 10 bin TL’nin üzerine çıktığı paylaşıldı.

Bir başka örnekte, yurt dışında yaklaşık 50–55 euro (2.300 TL civarı) fiyatla satılan bir mutfak cihazının, Türkiye’de popüler bir e-ticaret platformunda 14 bin TL seviyesinde satışa sunulduğu görüldü. Aradaki fiyat farkının, gümrük vergisi, kargo ve satıcı maliyetleriyle açıklanamayacak düzeyde olduğu yönünde yorumlar yapıldı.

"240 TL’LİK ÜRÜN 3 BİN TL OLDU" İDDİASI

Paylaşılan örnekler arasında, daha önce 200–250 TL bandında satılan küçük ev ve hırdavat ürünlerinin, gümrük muafiyetinin kaldırılmasının ardından 2.500–3.000 TL seviyelerine çıktığı iddiaları da yer aldı. Bu durumun özellikle düşük tutarlı ürünlerde oransal artışı daha görünür hale getirdiği belirtildi.

GİYİM VE EV ÜRÜNLERİNDE BÜYÜK FARK

Bazı paylaşımlarda, yurt dışındaki resmi satış fiyatı 200–250 dolar olan mont ve dış giyim ürünlerinin Türkiye’de 25–30 bin TL bandında etiketlendiği görüldü. Benzer şekilde, yurt dışı alışveriş sitelerinde 200 TL civarında satılan vakumlu saklama torbalarının, Türkiye’de 2.000 TL’nin üzerinde fiyatlarla listelendiği örnekler paylaşıldı.

AYNI ÜRÜN, İKİ PLATFORM, BÜYÜK FARK

Paylaşılan bir başka örnekte ise, kahve ve espresso ekipmanları kategorisindeki bir ürünün Türkiye’de yaklaşık 600 TL fiyatla satıldığı, aynı ürünün yurt dışı menşeli alışveriş platformunda ise 90 TL’nin altında listelendiği görüldü. Aradaki farkın, gümrük vergisi, kargo ve satıcı kârı hesaba katılsa dahi açıklanmasının zor olduğu yorumları yapıldı.

HALKIN TEPKİSİ ARTIYOR

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, artan gümrük vergileriyle birlikte tüketicinin aracı satıcıların insafına bırakıldığı, fiyat farklarının ise “ticari kârın ötesinde” olduğu savunuldu. Birçok kullanıcı, fiyat oluşumunda şeffaflık çağrısı yaparken, denetimlerin artırılması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: Kanal 6 Haber

